Empresas en EU que emplean a más trabajadores agrícolas con la visa H-2A

Cientos de empresas en Estados Unidos contratan a extranjeros para laborar como trabajadores agrícolas con la visa H-2A, ante la falta de ciudadanos que se dediquen en estas actividades.

Generalmente, estos empleados laboran en plantaciones, huertos, invernaderos, en el campo, granjas, ranchos, entre otros.

El Departamento de Agricultura precisa que las visas de trabajo agrícola se otorgan de forma temporal, por no más de un año, o estacional, cuando aumenta la actividad agrícola por un evento anual.

