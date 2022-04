Estados Unidos ofrecerá 35,000 visas H-2B adicionales para trabajar (sin universidad)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento del Trabajo (DOL) anunciaron que Estados Unidos ofrecerá 35,000 visas H-2B adicionales para trabajadores no agrícolas temporales para la segunda mitad del año fiscal 2022.

La visa H-2B se creó para trabajadores con o sin experiencia, quienes no requieren de títulos académicos o profesionales para laborar.

Con esta visa, puedes emplearte en puestos de jardinería, construcción, limpieza, hotelería… También como trabajador forestal, mesero, obrero en una fábrica, cuidador de animales y más.

Algunos de los países cuyos ciudadanos pueden tramitar estas visas son: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Portugal, España, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Uruguay.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, admitió que el mercado laboral de Estados Unidos demanda más trabajadores temporales de este tipo, por lo que “se expandirán las vías legales para los trabajadores que buscan venir a Estados Unidos”.

Es importante destacar que la asignación de visas H-2B suplementarias consiste de 23,500 visas que están disponibles sólo para trabajadores que retornan que ya habían recibido una visa H-2B o que recibieron el estatus H-2B de otra manera, durante uno de los últimos tres años fiscales.

