Esto ganan los asistentes de vuelo en Estados Unidos

Los asistentes de vuelo son los encargados de atender a los pasajeros en los aviones y brindarles indicaciones de seguridad. Su salario en aerolíneas de Estados Unidos es mayor al que generalmente reciben en compañías de otros países.

Las principales empresas estadounidenses que contratan sobrecargos son Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y Allegiant Air, de acuerdo con Glassdoor.

En México, Glassdoor estima que los asistentes de vuelo ganan en promedio 17 mil 267 pesos al mes, es decir, 207 mil 204 pesos al año.

La Oficina de Estadísticas Laborales de la Unión Americana no tiene cálculos del salario por hora debido al tipo de trabajo, pero cuenta con una estimación del promedio anual. Al año, los sobrecargos ganan aproximadamente 56 mil 230 dólares al año, es decir, un millón 130 mil 746 pesos.

Los estados con mayores tasas de ocupación para este sector son California, Nueva York, Illinois, Florida y Carolina del Norte.

To ensure everyone’s well-being and that you are traveling in the safest way possible, face coverings are required on board. pic.twitter.com/8Aex1yf4ao