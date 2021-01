Esto ganan por hora los arquitectos en Estados Unidos

En Estados Unidos, los arquitectos ocupan casi 130 mil puestos de trabajo disponibles en el país y ganan casi cinco veces más que el salario mínimo federal.

El 71 por ciento de los profesionistas de este ramo se desempeña en servicios de arquitectura e ingeniería y sólo el 17 por ciento trabaja de forma autónoma. Además, el 3 por ciento labora en el gobierno.

Para poder laborar como profesionistas, los arquitectos en la Unión Americana deben estudiar una licenciatura de cinco años de duración. Una maestría en este ramo también dura cinco años.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) precisa que dos tercios de los estados del país requieren que estos profesionales tengan un título emitido por una de las 120 escuelas que conforman la Junta de Acreditación de Arquitectura (NAAB).

Además, todos los estados y el Distrito de Columbia requieren que los arquitectos tengan una licencia para ejercer. Este documento se obtiene tras completar la licenciatura, realizar una pasantía y aprobar un examen.

En México, los arquitectos tienen un salario promedio de 14 mil 563 pesos al mes (730 dólares), de acuerdo con el Observatorio Laboral Mexicano.

En Estados Unidos, el sueldo promedio por hora para estos profesionistas es de 42.69 dólares (853 MXN). Por 8 horas de trabajo, los arquitectos ganan 341.52 dólares (6,822 MXN).

In most U.S. states and territories, you’ll need a degree from a program accredited by the National Architectural Accrediting Board (@NAABNews) to get a license. Find out if your program is NAAB-accredited by visiting https://t.co/2rD6syCchN! #DestinationArchitect #architect pic.twitter.com/PDrkr5CIyI