Esto paga Walmart a sus trabajadores en EU según su puesto

La cadena de supermercados Walmart en Estados Unidos dio a conocer los salarios que paga a sus trabajadores según su puesto, luego de que el gobierno de Colorado exigió que las empresas revelen los sueldos de sus empleados.

Esta medida estatal busca lograr la equidad racial y de género en los salarios y que los aspirantes a un empleo sepan si la oferta les conviene incluso antes de postularse.

Otros estados con leyes de transparencia similares son California, Washington, Maryland, Rhode Island y Connecticut, aunque el proceso en estas entidades no es automático y se publican a solicitud.

Tras la entrada en vigor de esta ley, Walmart dio a conocer que tiene un rango salarial de entre 80 mil y 200 mil dólares al año, según el puesto que el empleado desempeñe en la empresa.

El salario mínimo que paga la cadena de supermercados es de 12 dólares la hora, aunque para más de 400 mil trabajadores el rango es de 13 a 19 dólares por hora.

Walmart también ofrece seguros de salud y de vida, así como licencia por enfermedad y por paternidad.

