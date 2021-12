EU dará 20 mil visas H-2B adicionales para trabajadores temporales

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que dará 20 mil visas H-2B adicionales para extranjeros puedan realizar trabajos temporales no agrícolas.

La regla final temporal que se publicará en conjunto con el Departamento de Trabajo (DOL) señala que es la primera vez que se ofrecen visas suplementarias para la primera mitad del año fiscal.

Las visas se otorgarán a los empleadores estadounidenses que realicen las contrataciones de extranjeros antes del 31 de marzo de 2022.

Este tipo de documento se otorga para que las personas puedan laborar en jardinería, construcción y limpieza en Estados Unidos, por lo que no se requiere tener un título universitario.

De los 20 mil visados adicionales que dará el DHS, 13 mil 500 serán para quienes tuvieron una visa H-2B de trabajadores temporales no agrícolas en los últimos tres años fiscales. Las otras 6 mil 500 visas se destinarán a ciudadanos de El Salvador, Haití, Honduras y Guatemala.

En este conteo no se incluyen las peticiones para extender la estadía en Estados Unidos, cambiar de empleador y cambiar los términos de su contrato.

El límite normal del programa de visas H-2B avalado por el Congreso es de 66 mil por año fiscal. Se otorgan 33 mil para extranjeros que comenzarán a trabajar entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, mientras las otras 33 mil visas se dan para contrataciones entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

These additional H-2B visas will be set aside for U.S. employers seeking to employ additional workers on or before March 31, 2022.