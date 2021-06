Hombre demanda a Biden tras ser expulsado de avión por no usar cubrebocas

Un hombre residente de Washington D.C. presentó una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra las autoridades de salud, de transporte y contra siete aerolíneas luego de que fue expulsado de un avión por negarse a usar cubrebocas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) decretaron en enero, por indicación de Biden, el uso obligatorio del cubrebocas en todos los lugares públicos, incluidos los sistemas de transporte. No obstante, las aerolíneas habían ordenado su uso forzoso meses atrás.

Al igual que cientos de pasajeros, Lucas Wall fue desalojado de un vuelo por no cumplir con las medidas sanitarias dictadas por la pandemia de Covid-19.

El hombre fue expulsado por oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Orlando, en Florida, por negarse a usar una mascarilla. El pasajero tenía un boleto de la aerolínea Southwest con destino a Fort Lauderdale.

Pese a que Wall argumentaba que ya estaba vacunado contra Covid-19 y que tenía dificultades para respirar, los agentes le dijeron que debía usar el cubrebocas.

Sin embargo, el hombre decidió llevar su inconformidad ante los tribunales y demandó a todas las autoridades involucradas en la orden. El viajero argumenta que el uso obligatorio del cubrebocas es inconstitucional, especialmente al viajar dentro de un estado.

Lucas Wall también alista una demanda contra siete aerolíneas comerciales por la forma en la que aplican la política de uso de mascarillas.

Beginning this Monday, May 11, Customers will be required to wear a mask or face covering in the airport and on the plane. Here we’ve provided information on the acceptable forms of masks or face coverings, exemptions to the policy, and more. #SouthwestHeartStrong