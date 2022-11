“La comedia ahora es legal”; Elon Musk está bloqueando a usuarios que se burlen de él

Después de todo, la comedia ya no está permitida en Twitter luego de que Elon Musk adquiriera la empresa por 44 mil millones de dólares.

Y es que en los últimos días se ha reportado que el magnate borró y bloqueó varias cuentas de usuarios que se burlaron de él y de su papel de “dictador” que adoptó tras convertirse en dueño y director de la red social.

Cuando hizo la compra escribió en su cuenta “La comedia ahora es legal”, insinuando que con él en el cargo, Twitter se volvería un lugar más amigable y abierto a los contenidos.

Sin embargo, su prédica parece ser falsa ya que no está muy de acuerdo con la comedia vinculada a él, su multimillonaria inversión y las medidas laborales que está imponiendo.

Comedy is now legal on Twitter