La millonaria fortuna que ha hecho Mariah Carey por ‘All I Want For Christmas Is You’

Mariah Carey se ha consolidado como la reina de la Navidad, aunque formalmente no sea reconocida así.

Cada temporada decembrina brilla como la cantante de las vacaciones con ayuda de su más grande éxito All I Want For Christmas Is You, una de las canciones clásicas de la actualidad que fue lanzada por primera vez en 1994.

Aunque parece una broma e incluso un simple meme festivo, Mariah ve aumentar su fama en su máximo esplendor desde noviembre de cada año hasta que pasa la Navidad, ya que esta canción se coloca en las principales listas de reproducción y popularidad sólo por la época.

¿Cuánto dinero le da ‘All I Want For Christmas Is You’ a Mariah?

Se estima que Carey ha ganado más que fama con este sencillo. Una investigación hecha por The Economist, en 2016, sugiere que sumó más de $60 millones de dólares en regalías desde 1998.

Para 2022, se estima que la cifra ha aumentado a $70 millones en 28 años, con una ganancia de $2.5 a $3 millones por año, dice Forbes.

Esta ganancia es considerada un bono navideño, ya que es independiente a lo que la artista gana durante el año con todos sus trabajos, regalías de otros álbumes y negocios.

También es una fortuna separada a la que ya tiene de $340 millones, según Celebrity Net Worth.

El éxito de ‘All I Want For Christmas Is You’

Desde que el single se lanzó en su cuarto álbum llamado Merry Christmas, la canción se ha ganado sus propios reconocimientos. Mientras se convertía en un éxito mundial, encabezó las listas de popularidad en 26 países y ha sido incluida en clásicos navideños de la gran pantalla como la película Love Actually.

Por su parte, el video de la canción también tiene su propio reconocimiento en YouTube. Desde que se compartió por primera vez en la plataforma en 2009 hasta ahora, ha sumado 748 millones de visualizaciones y se espera que llegue a los mil millones en las siguientes temporadas.

A través de Spotify, es una de las mejores canciones de transmisión, donde superó la marca de las mil 100 millones de reproducciones en 2022, según estimaciones de VerizonSpecials.

‘All I Want For Christmas Is You’ en otros cantantes

En los últimos años, la canción ha ganado relevancia entre otras estrellas de la música que se han inspirado en ella para crear sus propias versiones e incluso pistas nuevas.

Michael Bublé incluyó su versión al álbum navideño que lanzó en 2011, mientras que ha sido interpretada por otros cantantes como Dolly Parton en colaboración con Jimmy Fallon y Ceelo Green; Olivia Olson y PJ Morton.

Artistas más jóvenes como Miley Cyrus, Ariana Grande, My Chemical Romance y Demi Lovato también le han hecho cover.

Polémicas de ‘All I Want For Christmas Is You’

Así como es un éxito y un clásico navideño, la canción ha sido blanco de polémicas centradas en su originalidad y su composición.

Mariah Carey ha asegurado que creó el single desde que era una niña con su teclado Casio, pero en un programa de entrevistas, su ex coproductor y ganador de un Grammy aseguró que ella no estuvo tan involucrada en su creación y que de hecho, Carey “No entiende de música”.

Walter Afanasieff aseguró que la cantante no es la total responsable de la existencia de la canción, aunque así lo dicen las acreditaciones.

Por su parte, el año pasado Vince Vance & The Valiants presentó una demanda de $20 millones de dólares contra Mariah Carey por infracción de derechos de autor, alegando que All I Want For Christmas Is You tiene la misma melodía y arreglos que una de sus canciones.