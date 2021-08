Las 10 ciudades con las tarifas de alquiler más caras en EU (2021)

Luego de las afectaciones económicas derivadas de la pandemia de Covid-19, las tarifas de alquiler de vivienda comenzaron a repuntar y Nueva York superó a San Francisco como la ciudad más costosa para rentar en Estados Unidos durante 2021.

Un estudio realizado por la plataforma Zumper mostró que la renta promedio de un vivienda una habitación incrementó 9.2 por ciento y la de dos cuartos aumentó 11 por ciento.

Además, en los últimos meses se registró un incremento en el mercado inmobiliario de la ciudad de Austin, en Texas, debido a que varias empresas de tecnología abrieron oficinas en la región. Del listado publicado por Zumper, la mayoría de las ciudades corresponde al estado de California.

La ciudad de Nueva York, por primera vez en siete años, superó a San Francisco como la ciudad más cara para alquilar vivienda, aunque en 2019 la ciudad californiana superaba a la Gran Manzana por 800 dólares.

Sin embargo, luego de la pandemia de Covid-19, las rentas subieron en Nueva York y el alquiler bajó en el Área de la Bahía de San Francisco.

Según las cifras de la plataforma, la Gran Manzana recuperó las tarifas que tenía antes de la pandemia y San Francisco perdió a varios inquilinos porque las empresas tecnológicas permitieron que sus trabajadores laboren desde casa, en cualquier lugar del país.

Viviendas con una habitación:

10. Santa Ana, California: mil 830 dólares al mes (37 mil 183 MXN).

9. Miami, Florida: mil 880 dólares mensuales (38 mil 199 MXN).

8. San Diego, California: 2 mil dólares al mes (40 mil 637 MXN).

7. Oakland, California: 2 mil dólares mensuales (40 mil 637 MXN).

6. Los Ángeles, California: 2 mil 50 dólares al mes (41 mil 653 MXN).

5. Washington DC: 2 dólares 160 dólares mensuales (43 mil 888 MXN).

4. San José, California: 2 mil 200 dólares al mes (44 mil 701 MXN).

3. Boston, Massachusetts: 2 mil 300 dólares mensuales (46 mil 732 MXN).

2. San Francisco, California: 2 mil 800 dólares al mes (56 mil 892 MXN).

1. Nueva York, Nueva York: 2 mil 810 dólares mensuales (57 mil 95 MXN).

