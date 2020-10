Las 3 preguntas de Jeff Bezos para contratar empleados en Amazon

Amazon es una de las empresas más deseadas para trabajar entre los recién egresados de las universidades estadounidenses.

Pues aunque gran parte de su personal trabaja en los almacenes, también tiene a profesionistas a cargo de la logística, las finanzas y desarrollo de innovaciones tecnológicas para mejorar las ventas en línea.

Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon, considera que el éxito como empresario no se obtiene solo. Tiene muy claro que depende de un equipo de trabajo.

Un representante de Amazon dijo al medio CNBC Make It que su filtro para contratar trabajadores se basa en 3 preguntas, desde 1998 y hasta la actualidad.

Pide a los reclutadores tenerlas presentes al momento de la contratación.

Cuando era adolescente, Jeff Bezos trabajó en una sucursal de McDonald’s en Miami durante un verano de la década de los 80’s. Tuvo que conformarse con el salario de menos de 3 dólares por hora.

Peró después, estudió Ciencias Computacionales en la Universidad de Princeton y, aunque tuvo múltiples ofertas de trabajo, decidió fundar Amazon en el garaje de su casa en 1994. Asegura que en su camino lo han inspirado múltiples personas a superarse. Por eso quiere rodearse de un equipo admirable.

“Siempre me he esforzado por trabajar sólo con personas que admiro, y animo a la gente aquí a ser igual de exigente. Si piensas en las personas que has admirado en tu vida, probablemente sean personas de las que has podido aprender o tomar un ejemplo”, escribió en su carta.