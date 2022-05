Las 6 criptomonedas con peor rendimiento

Las criptomonedas registraron una dura caída durante abril, uno de los meses más complicados para los inversionistas de este sector en el mundo.

Parte de la crisis actual se debe a la inflación que está afectando a los compradores en varias regiones del mundo, a las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos y a la falta de crecimiento económico.

El bitcoin fue una de las criptomonedas más afectadas, al perder hasta el 54 por ciento de su valor en comparacion con su precio máximo, registrado en noviembre pasado.

Aunque el bitcoin es la más popular, en el mundo hay más de 10 mil criptodivisas y la mayoría resultaron afectadas en abril.

Si estás pensando en invertir en criptomonedas, este probablemente es uno de los peores momentos para hacerlo.

Algunos empresarios no recomiendan esta inversión. Por ejemplo, el magnate Warren Buffet advierte que los bitcoins no se multiplican ni generan nada como otro tipo de inversiones.

Since Warren Buffet first dismissed #Bitcoin the price is up 9,000%. pic.twitter.com/yZB4IJi5U4