Las 8 empresas que pagan salarios más altos en EU

¿Quieres trabajar en Estados Unidos? No todos los empleados en el país reciben salarios altos, ya que hay diversos factores que influyen, como la ciudad en la que se labora, el tipo de ocupación y la compañía para la que se trabaja.

La mayoría de los trabajadores buscan grandes beneficios de las empresas, como días de vacaciones, opción de empleo remoto y especialmente un excelente sueldo.

Las compañías que ofrecen mejores salarios generalmente se encuentran en el área de la tecnología, ya que estas compañías buscan atraer a los mejores talentos.

Además, gran parte de estas empresas se ubican en el estado de California, seguido de Nueva York y Washington.

El sitio especializado 24/7 Wall St. elaboró un ranking de las compañías con mejores sueldos para sus trabajadores, con base en la información de la empresa PayScale.



Esta empresa de San José, California, es conocida por el desarrollo de programas como Photoshop y After Effects. Para mantener sus programas y desarrollar nuevos, contrata a ingenieros de software, científicos informáticos, estrategas digitales, asesores técnicos, diseñadores y analistas financieros.

Sueldo promedio: 117 mil dólares (2,358,859 MXN) anuales.



Otra compañía informática en la lista es Medallia, situada en San Francisco. La empresa contrata a una gran cantidad de ingenieros de software, arquitectos de soluciones, analistas y analistas técnicos.

Salario promedio: 120 mil dólares (2,419,342 MXN) al año.



La empresa más importante de este consorcio corporativo de Mountain View, California, es Google. Para mantener su prestigio, ofrece altos salarios para atraer a excelentes ingenieros de software, analistas de programación, analistas de negocios, entre otros.

Sueldo promedio: 122 mil dólares (2,459,665 MXN) anuales.

Meet Johnson Jose, an Engineering Director on the Application Engineering team in Google Cloud India!



In the newest #MyPathToGoogle, Johnson shares what led him to Google, his inspirations, and some helpful advice to aspiring Googlers! → https://t.co/HTpYJUOEeh pic.twitter.com/tFpnUo1QcO