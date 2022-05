Las mejores ciudades para conseguir un empleo de verano en EU

La temporada de verano es una de las mejores en Estados Unidos para conseguir empleo, ya que cientos de destinos turísticos incrementan sus operaciones y requieren de más trabajadores para atender la demanda. Además, los estudiantes universitarios y de preparatoria están disponibles para ganar sus primeros salarios.

Los sectores restaurantero, de turismo y entretenimiento son en los que seguro se encuentra un empleo temporal en este verano, ante el aumento de trabajo.

La plataforma WalletHub elaboró un análisis para ubicar a las regiones que ofrecen mejores condiciones para encontrar un buen empleo.

El estudio se realizó al estudiar 180 mercados laborales en Estados Unidos para jóvenes, de acuerdo a su disponibilidad, crecimiento de empleo, salario mínimo, acceso a transporte público, entre otros.

La mayor disponibilidad de trabajos de verano se identificó en las ciudades de Miami y Orlando, en Florida, así como en Wilmington, Delaware. De las regiones estudiadas, las que tienen menos empleos en esta época son Santa Clarita en California, West Valley City en Utah y North Las Vegas, en Nevada.

Quienes además de un empleo de verano quieren un buen salario, las regiones con mejores ingresos para trabajadores de tiempo parcial son Henderson en Nevada, Overland Park en Kansas y Scottsdale, en Arizona.

Need a #summer job or #internship? WalletHub ranked the cities that offer the best opportunities:https://t.co/atAGZ2lAZF pic.twitter.com/NgOYpdrtTn