Las mejores ofertas para este 5 de mayo en Estados Unidos

El 5 de mayo ya está aquí y aunque en México no es una fecha en la que se realicen grandes festejos, en Estados Unidos se saca el espíritu mexicano con fiestas y deliciosa comida típica.

En la Unión Americana muchos confunden esta festividad con la Independencia de México. Sin embargo, el origen de esta celebración es la Batalla de Puebla de 1862, en la que el Ejército mexicano le ganó a las tropas francesas que intentaban invadir el país.

Las bebidas más populares en esta fecha en el país son las margaritas y la cercava, pero tampoco pueden faltar los tacos y el guacamole.

Aunque las promociones pueden variar de una ciudad a otra, algunas cadenas lanzan ofertas por el 5 de mayo a nivel nacional.

KFC: La cadena de comida rápida regala un sandwich de pollo a quienes compren 12 dólares en comida a través de su aplicación móvil.

Wendy’s: Todo el mes obsequiará una bebida gratis de cualquier tamaño.

Abuelo’s Mexican Restaurant: Ofrece una promoción de cerveza grande a cinco dólares y la margarita a menos de 9 dólares.

Taco Bell: regala un Taco Loco de Doritos al unirse a su programa de recompensas.

Chipotle: No cobrará los envíos a domicilio en ordenes de 10 dólares o más.

Chili’s: Deja algunas de sus margaritas y cervezas importadas a cinco dólares cada una.

Del Taco: Obsequia un Epic Burrito al ordenar uno en su sitio web o en su aplicación a los miembros de su programa de recompensas y ofrece entregas gratis todo el día.

7-Eleven: Da tres mini empanadas de desayuno y café de cualquier tamaño por cuatro dólares.

McDonald’s: Tiene diferentes promociones en su app, según la región en la que vivas.

Domino’s: Regala tres dólares en un cupón de comida para llevar.

Topo Chico: Las personas que manden una foto con temática del 5 de mayo a su sitio web en Estados Unidos recibirán un paquete de 12 piezas de su Margarita Hard Seltzer.

Applebee’s: Tiene dos bebidas especiales por la festividad a cinco dólares cada una.

California Tortilla: Regala un cupón por un taco gratis en al hacer compras en tienda o en línea.

See you this Thursday?



*Must make a purchase at any California Tortilla location on Thursday May 5th 2022 to receive coupon. Coupon will be valid from May 6th - May 13th 2022, for use in-store only.