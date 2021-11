El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer la lista de países cuyos ciudadanos son elegibles para obtener una visa de trabajo H-2A (actividades agrícolas) o H-2B (oficios) en el 2022.

Se acordó que para el próximo año se añadirá a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, la República de Chipre, la República Dominicana, Haití, Islas Mauricio y Santa Lucía.

No obstante, así como hay ganadores, hay perdedores. A partir del 8 de enero de 2022, ya no se designará a Moldavia como un país elegible al programa de visas H-2A porque no cumple con los estándares reglamentarios.

“Algunos ejemplos de los factores que podrían resultar en la exclusión de un país o la remoción de un país de la lista incluyen fraude, abusos, tasas de denegación, tasas de sobreestadía, preocupaciones sobre trata de personas y otras formas de incumplimiento”, anotan.

Mediante estos programas temporales de visa, las empresas asentadas en Estados Unidos pueden contratar mano de obra extranjera para trabajar en campos agrícolas, invernaderos y sectores donde necesitan jardineros, trabajadores forestales y de limpieza.

“Por lo general, USCIS aprueba las peticiones H-2A y H-2B sólo para nacionales de los países designados como elegibles. Sin embargo, USCIS podría aprobar caso por caso peticiones H-2A y H-2B para los nacionales de países que no están en la lista, solo si se determina que hacerlo es en el interés de Estados Unidos”, añaden.

Países elegibles para visas H-2A y H-2B en 2022

Andorra, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia , Fiji, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kiribati, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, Mauricio, México , Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nauru, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Santa Lucía, San Marino, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, las Islas Salomón, Sudáfrica, Corea del Sur, España, San Vicente y las Granadinas, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Timor-Leste, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Reino Unido, Uruguay y Vanuatu.

Visa H-2A para trabajar en el campo

Los mexicanos tienen la posibilidad de trabajar como jornaleros agrícolas de manera temporal y documentada en Estados Unidos con la visa H-2A.

El número de visas H-2A que se otorgan no está delimitado por año fiscal y puede aumentar o disminuir, según las necesidades.

Los extranjeros contratados pueden emplearse en campos de cultivo o invernaderos con una estadía máxima de 3 años, pero la visa es renovable para trabajar por temporadas. Para solicitar la visa H-2A necesitas tener un empleador en Estados Unidos. Aquí el paso a paso para solicitarla.

Visa H-2B para trabajar en oficios

Mediante el programa de visas H-2B, las compañías establecidas en la Unión Americana pueden reclutar extranjeros para emplearlos en trabajos temporales no agrícolas.

Este programa se creó para trabajadores con o sin experiencia, quienes no requieren de títulos académicos o profesionales para laborar.

Con esta visa, puedes emplearte en puestos de jardinería, construcción, limpieza, hotelería… También como trabajador forestal, mesero, obrero en una fábrica, cuidador de animales y más.

Toma en cuenta que la visa H-2B es válida para trabajar únicamente con la compañía señalada en el documento. Evita problemas con las autoridades, es ilegal cambiar de empresa sin un permiso. Más información en este enlace.