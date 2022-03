Las mujeres en Estados Unidos están disminuyendo la brecha salarial que existe en relación con los hombres desde que se tiene registro de los ingresos comparables y hay algunos empleos que permiten que tengan ingresos superiores al promedio nacional.

El sector de mujeres con mayores ganancias semanales son las de entre 35 y 44 años, con ingresos de 978 dólares a la semana. Sin embargo, los hombres de 45 a 54 años registran salarios de hasta mil 260 dólares por semana, lo que representa una brecha de 282 dólares entre géneros.

Según el último reporte anual de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), las mujeres asiáticas ganan 79 por ciento más que las blancas, 67 por ciento más que las afroamericanas y 62 por ciento más que las hispanas.

Además, las mujeres con títulos de licenciatura y estudios postuniversitarios tienen mayores posibilidades de obtener mejores salarios en Estados Unidos.

De acuerdo con la BLS, los empleos más comunes entre las mujeres son enfermera registrada, maestra de primaria y secundaria, así como secretarias y asistentes administrativas.

Los sectores laborales que mejor pagan a las mujeres son los relacionados con la administración, los negocios y las ocupaciones financieras. No obstante, la brecha de género sigue siendo amplia.

Mientras el salario promedio más alto para las mujeres con direcciones ejecutivas es de 2 mil 51 dólares, el sueldo para hombres es de 2 mil 712 dólares. Los gerentes informáticos hombres pueden ganar cerca de 2 mil 91 dólares, pero las mujeres se quedan en mil 910 dólares.

New #JobsDay data show another month of strong payroll jobs growth of 678k, with women gaining 347k (51.2% of all). Compared to Feb. 2020, women still hold 1.4 mil fewer jobs on payroll, more than twice the size of men’s jobs deficit (664k). pic.twitter.com/izKXBnykls