Los empleos que más estadounidenses están abandonando y tienen más vacantes

Estados Unidos está padeciendo la “Gran Renuncia” que se registra tras la pandemia de Covid-19 y ahora hay decenas de sectores afectados por escasez de fuerza laboral.

En 2021, más de 47 millones de trabajadores dejaron sus empleos y la mayoría de las vacantes no se han logrado ocupar.

También se ha registrado un incremento del home office y muchos empleados decidieron buscar un nuevo trabajo en cuanto les pidieron regresar a la oficina.

Además, los apoyos que recibieron los estadounidenses durante la pandemia les permitieron incrementar sus cuentas de ahorros y hasta ganar más mientras estaban desempleados que cuando trabajaban.

Más de 3 millones de personas también adelantaron su jubilación para poder dejar sus empleos.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos elaboró un análisis del fenómeno de la “Gran Renuncia” para detectar los problemas de cada sector.

Según los datos de la cámara, Kentucky es el estado con mayor aumento de ofertas de trabajo después de la pandemia, por las renuncias de millones de estadounidenses.

De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio los empleos que requieren de atención en persona y que tienen salarios bajos son los mismos que fueron abandonados por más personas. Entre estas industrias se encuentran las siguientes:

- Transporte.

- Atención médica.

- Educación.

- Asistencia social.

- Comercio mayorista y minorista.

- Alimentos.

- Hostelería y ocio.

“Estas industrias tienen más vacantes que trabajadores desempleados con experiencia en sus respectivas áreas”, alerta la organización en el informe.

El sector de hostelería y ocio es el que registra la tasa de abandono más alta, con el 5.4 por ciento, mientras que en industrias de construcción y minería hay un excedente de mano de obra.

If the percentage of people participating in the labor force was the same as in Feb. 2020, we'd have 3.4 million more people in the workforce today. We must get workers back into the job market to help businesses serve their customers. More: https://t.co/6rVOKrnkkX #AmericaWorks pic.twitter.com/1bxaI4vKZr