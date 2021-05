El salario mínimo federal en los Estados Unidos es de 7.25 dólares por hora de trabajo y se ha mantenido sin cambios desde 2009. Sin embargo, cada estado del país tiene su propio sueldo mínimo que es superior al que se tiene a nivel nacional.

A inicios de año, varias entidades como Nueva York, California, Nuevo México y Minnesota aplicaron incrementos al dinero mínimo que deben recibir los trabajadores por cada hora que laboraron.

La tendencia en el país durante los últimos años y la propuesta del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es aumentar el salario mínimo hasta los 15 dólares por hora trabajada.

En varios estados el sueldo que reciben los empleados es de al menos el doble de los 7.25 dólares que ordena la administración federal, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo en Estados Unidos.

En entidades de la Unión Americana como Georgia y Wyoming el salario mínimo estatal es tan bajo que mejor se aplica el federal.

Los otros estados que también se mantienen con los 7.25 dólares del sueldo mínimo federal son Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, Oklahoma, Pensilvania, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Utah y Wisconsin.

- Washington D.C.: 15 dólares por hora.

- Nueva York: 15 dólares por hora en la ciudad de Nueva York, 14 dólares en Long Island y Westchester, así como 12.50 dólares en el resto del estado.

