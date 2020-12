Los trabajos más mortales para realizar en Estados Unidos

En 2019 se registraron 5 mil 333 muertes de trabajadores en los Estados Unidos, de acuerdo con un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

El último reporte de la dependencia precisa que los accidentes mortales reportaron un incremento del dos por ciento, con respecto a los incidentes presentados durante 2018. En 2019 se tuvo la cifra más alta de muertes desde 2007, pues en promedio, un trabajador murió por un accidente laboral cada 99 minutos.

El año pasado también incrementó en 13 por ciento la cifra de latinos que fallecieron mientras laboraban, hasta llegar a mil 88 decesos.

La mayoría de las muertes de trabajadores estuvieron relacionadas con incidentes de transporte. En 2019 se reportó un aumento del 2 por ciento, hasta llegar a 2 mil 122 casos. Es el año con mayor número de eventos de este tipo desde 2011.

En la lista de accidentes del BLS siguen las caídas, resbalones y tropiezos con 880 casos, con un incremento del 11 por ciento.

El resto de muertes de empleados estuvieron relacionadas con la exposición a sustancias o entornos nocivos, lesiones provocadas por otras personas o animales, sobredosis no intencionales por el uso de fármacos o alcohol, así como incendios y explosiones.

5. Ayudantes de construcción: 40 muertes por cada mil personas.

4. Techadores: 54 fallecimientos por cada mil trabajadores.

3. Pilotos de aviones e ingenieros de vuelo: 61 decesos por cada mil personas.

2. Leñadores: 68 muertes por cada 100 mil trabajadores.

1. Trabajadores de pesca y caza: 145 fallecimientos por cada 100 mil personas.

