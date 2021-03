La filántropa MacKenzie Scott volvió a contraer matrimonio tras el escándalo de divorcio de Jeff Bezos, fundador de Amazon.

La mujer más rica del mundo se casó con Dan Jewett, un maestro de Ciencias de la preparatoria Lakeside School, en Seattle, a la que asistieron los hijos del matrimonio Bezos.

Scott y Jewett publicaron la noticia a través de una carta publicada en el sitio web de The Giving Pledge, la fundación filantrópica creada por Warren Buffett, Bill y Melinda Gates. La pareja no reveló el lugar ni la fecha de la boda.

“En un golpe de feliz coincidencia, estoy casado con una de las personas más generosas y amables que conozco y me uní a ella en un compromiso para donar una enorme riqueza que ayudará a los demás”, escribió el profesor Dan Jewett en la carta.

Jewett afirmó que tiene intereses similares con MacKenzie, a quien describió como una mujer “que ha visto sus esfuerzos mejorados cuando actúa sobre la base de la creencia de que aquellos con valores comunes pero diferentes perspectivas, fortalezas y experiencias son esenciales para lograr un cambio positivo”.

“Ms. Scott, one of the world’s wealthiest women, has married Dan Jewett, a science teacher at a Seattle private school.” pic.twitter.com/D4VU7H5Au4