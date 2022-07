Marla Maples: el caso que detonó el divorcio de Ivana y Donald Trump

“El mejor sexo que he tenido”, fue así como Donald Trump habló publicamente de su relación con Marla Maples, la mujer por la que el empresario terminó en 1992 su matrimonio con Ivana Trump, quien falleció este jueves a los 73 años.

Durante los 15 años de su primer matrimonio, el magnate tuvo tres hijos: Ivanka, Donald Jr. y Eric. Sin embargo, esto no bastó para impedir su romance con Maples.

Marla comenzó su carrera a finales de los ochenta como modelo de ropa y actriz de cine y en los noventas comenzaron sus apariciones en televisión. Participó en WWF WrestleMania VII, Designing Women e incluso llegó a Broadway con The Will Rogers Follies.

A finales de los ochentas comenzaron los problemas en el primer matrimonio de Trump, ya que Ivana había descubierto la aventura de su esposo con la actriz. Según contó la primera esposa del magnate en sus memorias, Maples llegó al restaurante donde almorzaba la familia Trump en Aspen para presentarse: “Soy Marla y amo a tu esposo”.

Fue entonces cuando comenzó una dura batalla legal de casi tres años por las propiedades que compartían. Finalmente, la modelo obtuvo 10 millones de dólares y otros 16 millones en propiedades.

#RIPIvanaTrump Ivanka and Ivana Trump, Thanksgiving 1989. Notice who is missing? This was the year The Donald was stuffed at Marla Maples home. pic.twitter.com/oL22ThXvbh

Pero Ivana guardó rencor por siempre hacia Marla Maples. “Esa mujer rompió mi matrimonio y se llevó al padre de mis hijos. “Ella quiere mi perdón por su bien, pero yo estoy bien con mi resentimiento”, expresó en su libro.

Mientras se divorciaban, Ivana y Donald Trump protagonizaron una guerra mediática en la que destacó una portada que dio el empresario al New York Post. El magnate aseguró que Marla describía su relación como “el mejor sexo que haya tenido”. Sin embargo, décadas después, la actriz negó haber hecho esas declaraciones.

Exhibit #1.....Remember when Trump had Marla Maples call the New York Post and brag about his casual exercise? Then acted SHOCKED about it. Well, he is NOW (Exhibit-2) acting SHOCKED the Mueller questions were leaked. When in reality, his own legal camp leaked them. What next? pic.twitter.com/TsNg5s6FtL