Las grandes empresas tecnológicas y otros grupos internacionales están ajustando sus plantillas mientras destinan más recursos a la inteligencia artificial (IA). Amazon, Meta, Netflix, eBay, Uber y Microsoft figuran entre las compañías que han anunciado despidos, reestructuraciones o programas de salida voluntaria en 2026. La tendencia también alcanza a sectores como la banca y el comercio minorista.

Uno de los casos más recientes es Microsoft, que propuso un nuevo plan de salida voluntaria para aproximadamente 60,000 empleados en Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido. La oferta no significa que la compañía vaya a despedir a 60,000 personas: se trata de un programa al que pueden acogerse los trabajadores elegibles.

Los anuncios han reavivado el debate sobre el impacto de la IA en el empleo.

¿Qué empresas han anunciado recortes de empleos en 2026?

Estas son algunas de las principales compañías que han anunciado reducciones de personal o medidas de ajuste durante el año, de acuerdo con los datos disponibles hasta octubre de 2026.

1. Amazon: 16,000 puestos de trabajo

Amazon anunció en enero la eliminación de aproximadamente 16,000 puestos a nivel mundial, principalmente corporativos. La decisión forma parte de una estrategia para simplificar operaciones y controlar costos, en un contexto en el que la compañía también impulsa sus inversiones en inteligencia artificial.

2. Meta: alrededor de 8,000 empleos

Meta anunció recortes que afectarían a unos 8,000 empleados, cerca del 10% de su plantilla según los reportes citados. La empresa también decidió dejar vacantes aproximadamente 6,000 puestos que tenía previsto cubrir, mientras aumenta su apuesta por la IA.

Los ajustes se producen mientras la compañía reorienta recursos hacia el desarrollo de inteligencia artificial y sus productos relacionados.

3. Microsoft: salida voluntaria para unos 60,000 empleados

Microsoft propuso un nuevo programa de salida voluntaria dirigido a trabajadores elegibles en Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido. La oferta abarca cargos desde vicepresidencias hacia abajo, aunque existen áreas y grupos de empleados excluidos.

El programa llega después de una oferta previa para alrededor de 8,750 empleados estadounidenses y de recortes que afectaron a unos 4,800 puestos en julio, incluidos trabajadores vinculados con Xbox.

La empresa busca ajustar sus costos mientras destina grandes cantidades de dinero a centros de datos, chips e infraestructura para IA. No obstante, la cifra de 60,000 corresponde a empleados a quienes se ofrece la salida, no a puestos cuya eliminación esté confirmada.

4. Netflix: cerca de 1,000 puestos

Netflix anunció la reducción de aproximadamente 1,000 empleos, equivalente a cerca del 6% de su plantilla. Los recortes afectan a distintas áreas de la compañía, en un contexto de ajustes operativos y cambios en sus prioridades de negocio.

5. eBay: alrededor de 1,000 empleos en su recorte más reciente

eBay anunció en octubre una nueva ronda de despidos que afecta aproximadamente al 9% de su plantilla, cerca de 1,100 puestos según estimaciones publicadas. La medida se suma a una ronda anterior de alrededor de 800 empleos a principios de año.

La compañía señaló que busca simplificar sus operaciones y reasignar recursos hacia áreas de mayor crecimiento.

6. Uber: cerca de 3,000 puestos

Uber indicó en septiembre que reduciría alrededor del 10% de su plantilla, lo que supondría unos 3,000 empleos o más, según los datos reportados. La medida se suma a los ajustes que distintas compañías están realizando para reorganizar sus operaciones e incrementar la eficiencia.

7. Block: más de 4,000 empleos

Block, la empresa de tecnología financiera propietaria de Square y Cash App, anunció la eliminación de más de 4,000 puestos. El recorte representa una parte considerable de su plantilla y se ha relacionado con una reorganización orientada a una operación más centrada en la inteligencia artificial.

Los recortes también alcanzan a la banca y al comercio

La tendencia no se limita a las compañías tecnológicas. Barclays planea reducir alrededor de 5,000 empleos, mientras que Kroger anunció la eliminación de unos 3,000 puestos corporativos durante un periodo de tres años. Ambas empresas buscan mejorar la eficiencia operativa mientras avanzan en sus planes de transformación y adopción tecnológica.

Otros grupos financieros también han anunciado ajustes o planes de reducción de personal asociados con la automatización y la IA. El alcance y el calendario varían según la empresa, por lo que no todos los puestos anunciados como afectados se eliminan necesariamente al mismo tiempo.

¿La inteligencia artificial es la causa de todos estos despidos?

No. Aunque algunas compañías han vinculado sus planes de reducción de costos con la automatización o con una mayor adopción de IA, otras han señalado motivos como la reorganización interna, la búsqueda de eficiencia o la reasignación de inversiones.

En el caso de Microsoft, por ejemplo, la empresa indicó que los empleos afectados por su anterior programa de salida voluntaria no serían reemplazados por la IA. Su nueva oferta coincide con una fuerte inversión en infraestructura tecnológica, pero eso no demuestra que cada puesto incluido vaya a desaparecer por la automatización.