Candice Swanepoel reapareció en redes sociales en medio de la confirmación de su romance con el exjugador de la NFL Tom Brady. La supermodelo de Victoria’s Secret causó sensación con una sesión fotográfica en bikini para promocionar su reciente colección con Tropic of C.

La celebridad recurrió a la cuenta de su marca de moda en Instagram para compartir detalles de la sesión, en la que aparece modelando un pequeño traje de baño negro y café, compuesto por un bikini de cintura alta y un top braless de manga larga atado por debajo del pecho.

Al conjunto otoñal le sumó pequeños pendientes de oro y anillos a juego. En otra publicación agregó fotos luciendo un bralette bandeau y bikini de cintura alta, a juego con un suéter delgado en color gris y un sombrero de palma.

“Un color nacido de la tierra. Descubre tus nuevos favoritos en madera deriva”, se lee bajo una publicación.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado con mechones ondulados, pero glamurosos en unas fotografías, mientras que en otras se lució estilizada con una cola de caballo alta.

Sus publicaciones en redes sociales ocurren en medio de la conformación de su romance con el exmarido de Gisele Bündchen, amiga y colega de Candice en pasarelas como la de Victoria’s Secret.

De acuerdo con los informes, la modelo y la exestrella de la NFL han mantenido una relación sentimental desde hace casi dos meses. Us Weekly citó a una fuente cercana a la pareja diciendo: “Llevan saliendo un tiempo. Ambos viven en Miami, así que les resulta muy conveniente. Pasan mucho tiempo juntos”.

Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado oficialmente, pero se sabe que habían sido cercanos por sus respectivas relaciones con Gisele y el vínculo que ha tenido Tom con el mundo de la moda.

De hecho, desde que se separó de Gisele, Tom ha sido relacionado con otras estrellas de la industria, incluida Irina Shayk, Brooks Nader, e incluso con Kim Kardashian.

A inicios de este año, Brady dijo en una entrevista que se encontraba soltero y que las citas no eran su prioridad en este punto de su vida: “¿Sabes qué? No tengo mucho tiempo para una vida personal ni mucho tiempo para mí mismo, pero me encanta trabajar y amo a msi hijos”.

Y agregó: “Me gusta estar ocupado y tratar de sentirme realmente realizado en lo que hago, así que estoy trabajando en algunos proyectos muy interesantes y estoy involucrado con algunos equipos de personas estupendas que están haciendo cosas muy positivas”.

Por su parte, Candice Swanepoel también había estado soltera “atendiendo las necesidades de sus hijos y sus propias necesidades personales”. La celebridad tiene dos hijos con su exprometido Hermann Nicoli. Tras su separación, la modelo sudafricana fue vinculada con Harry Styles, aunque nunca se confirmaron los rumores de romance.