Candice Swnaepoel y Tom Brady se han dado una segunda oportunidad en el amor luego de haber terminado sus respectivas relaciones, la modelo con el empresario Hermann con quien tuvo a sus dos hijos, y el exjugador de la NFL con Gisele Bündchen.

De acuerdo con nuevos datos revelados por Page Six, la pareja ha estado saliendo en secreto durante los últimos dos meses. Su residencia en Miami permitió que se volvieran cercanos e iniciaran un romance fuera de la atención mediática.

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El medio citó a una fuente cercana que dijo: “Pasan mucho tiempo juntos. Candice y Tom llevan saliendo varios meses. Ella ha sido muy reservada y selectiva con respecto a quién le ha contado sobre su relación”. Y agregó: “Cuando se han reunido, han hecho todo lo posible por no ser vistos”.

El sábado pasado, People y Us Weekly dieron a conocer los primeros informes sobre su romance, señalando que vivían cerca en Miami y que llevaban algunos meses viéndose.

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La historia de Tom Brady con modelos no es nueva. Antes de Candice, el exquarteback estuvo casado con la supermodelo Gisele Bündchen, con quien tuvo a sus hijos Benjamin Rein y Vivian Lake.

Asimismo, se sabe que tuvo un romance exprés con la también modelo de Victoria’s Secret Irina Shaik.

A pesar de ser colegas, Candice no trabajó junto a Gisele en el fashion show de VS, ya que debutó después de que Bündchen dejara de trabajar con la empresa de lencería. Sin embargo, Swanepoel sí ha trabajado con Irina en varias ediciones, incluida la última de 2026.

Más allá de este historial, en los últimos días Swanepoel ha sido vinculada a un pleito con la modelo Joan Smalls, debido a Tom Brady. Según se especula, Smalls se peleó con Candice tras enterarse de que estaba saliendo con la exestrella de la NFL, esto debido a que estaba interesada en él y Candice lo sabía.

En redes sociales circularon capturas de pantalla de un comentario presuntamente hecho por Joan en el que decía que no se hablaba más con Candice porque era una traidora.

Como contexto, Joan habría respondido una publicación en la que se cuestionaba por qué Smalls y Swanepoel no habían interactuado en el reciente desfile de VS. Según habría respondido Joan, ella no es “amiga de traicioneras”.

Se sabe que antes de que se supiera sobre su disputa y la relación entre Brady y Candice, ambas modelos tenían una amistad de más de 15 años. En dichas capturas, Smalls habría comentado: “Con algunas personas no existe el código de amistad entre chicas. Y la falta de respeto y la negligencia con la que tratan es inimaginable. No hay vuelta atrás. Algunas personas carecen de humildad y principios morales. Y la forma en que te manipulan, mienten y minimizan tus sentimientos es la peor bofetada después de 15 años de amistad. Ni una disculpa, ni de palabra ni por escrito”.

La cuenta de Deuxmoi en redes sociales detalló que la pelea entre ambas por Tom Brady explotó cuando Joan le contó a Candice que deseaba salir con Tom, y ésta le advirtió que tuviera cuidado con los sentimientos de Gisele; pese a sus recomendaciones y los sentimientos de su amiga, Swanepoel comenzó a salir con Brady.