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El Gobierno de México desplegó este domingo un plan de seguridad a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para coordinar acciones de prevención en costas de cinco estados del Pacífico mexicano ante la cercanía del de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

En un comunicado, Protección Civil apuntó que en las costas del Pacífico, el ciclón tropical generará lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Sinaloa.

Además, se pronostican para este domingo precipitaciones muy fuertes en Chihuahua y Durango, posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila, y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 12:00 hora local (18:00 GMT) el centro de Vance se localiza a 435 kilómetros (km) al sur de Punta San Telmo, Michocán, y a 515 km al sur de Manzanillo, Colima.

El meteoro registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 7 km/h.

"El sistema continúa debilitándose gradualmente. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en costas de los estados del oeste y sur de México", señaló el SMN.

La institución llamó a la ciudadanía de los estados mencionados a estar atenta a los avisos oficiales de las autoridades locales y pidió a las personas que habitan o transitan cerca de riberas, arroyos o cauces de agua deben revisar su entorno y evacuar de inmediato hacia zonas elevadas ante el primer indicio de crecida.

"Es fundamental evitar cruzar a pie o en vehículo corrientes de agua, calles inundadas o puentes sumergidos, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar personas y vehículos", expuso la CNPC.

Según los pronósticos, Vance se debilitará la tarde-noche de este domingo a tormenta tropical y permanecerá así en aguas del Pacífico hasta el 28 de octubre.

La temporada 2026 de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano comenzó el pasado 15 de mayo y se extenderá oficialmente hasta el 30 de noviembre.

Según el balance de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Pacífico acumula 20 ciclones: 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5.

Los ocho mayores, incluido el último, Trudy, superan los cinco previstos por las autoridades, aunque el total permanece dentro del pronóstico de entre 18 y 21 ciclones.

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