Las mujeres latinas han conquistado Estados Unidos con su talento, sus negocios y su influencia cultural. Desde Hollywood hasta los escenarios musicales y el mundo empresarial, figuras de ascendencia mexicana, puertorriqueña, colombiana y cubana han construido carreras internacionales y se han convertido en referentes para millones de personas.

Shakira, Salma Hayek, Sofía Vergara y Karol G son algunos ejemplos de cómo el talento latino ha ganado terreno en la industria del entretenimiento estadounidense. A continuación te dejamos con las latinas más poderosas, famosas y elogiadas en los últimos años.

Eiza González

La mexicana Eiza González comenzó su carrera artística en México y posteriormente dio el salto a Hollywood. Su participación en películas como Baby Driver, Alita: Battle Angel, Bloodshot y Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw le permitió ganar reconocimiento internacional.

La actriz también ha trabajado como modelo y ha participado en producciones de distintos géneros, desde la acción hasta el drama. Su trayectoria representa el crecimiento de una nueva generación de artistas mexicanas en la industria cinematográfica estadounidense.

Salma Hayek

La actriz mexicana Salma Hayek nació en Coatzacoalcos, Veracruz, y logró abrirse camino en Hollywood después de comenzar su carrera en la televisión mexicana. Su interpretación de la pintora Frida Kahlo en la película Frida le valió una nominación al Oscar como mejor actriz en 2003.

También ha participado en producciones como Érase una vez en México, Del crepúsculo al amanecer y Son como niños. Además de actuar, ha trabajado como productora y ha impulsado proyectos relacionados con el cine y causas sociales.

Jessica Alba

Jessica Alba nació en California y tiene ascendencia mexicana por parte de su padre. Su carrera comenzó durante la década de 1990 y se consolidó con películas como Los cuatro fantásticos, Sin City y Día de los enamorados.

Además de su trabajo como actriz, destacó en el mundo empresarial al cofundar The Honest Company, una compañía de productos para el hogar, el cuidado personal y los bebés. Su trayectoria la convirtió en una de las figuras latinas con mayor presencia tanto en el entretenimiento como en los negocios.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, conocida como JLo, nació en el Bronx, Nueva York, y es hija de padres puertorriqueños. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como cantante, actriz, bailarina, productora y empresaria.

Su trayectoria incluye éxitos musicales, películas y proyectos comerciales que la han consolidado como una de las artistas latinas más reconocidas de Estados Unidos. Su influencia también se extiende a la moda y la belleza, donde ha desarrollado diferentes iniciativas empresariales.

Shakira

La cantante colombiana Shakira es una de las artistas latinas más exitosas a nivel mundial. Con canciones en español e inglés, logró posicionarse en el mercado estadounidense y ampliar la audiencia internacional de la música latina. Su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2020, junto a Jennifer Lopez, fue uno de los momentos más destacados de su carrera en Estados Unidos.

Además de su música, Shakira impulsa iniciativas educativas para niños a través de su fundación Pies Descalzos y ha colaborado con organizaciones internacionales.

En los últimos años, la fama y poder de Shakira ha crecido a través de su gira internacional Las mujeres ya no lloran y por ser la principal artista en el Mundial 2026 con su interpretación Dai Dai.

Eva Longoria

Eva Longoria nació en Texas y es hija de padres de ascendencia mexicana. Alcanzó fama internacional por su papel de Gabrielle Solis en la serie Desperate Housewives, que la convirtió en una de las actrices más reconocidas de la televisión estadounidense.

Asimsimo, ha trabajado como productora y directora, además de participar en iniciativas sociales y proyectos relacionados con la comunidad latina. Su carrera combina el entretenimiento con el impulso de oportunidades para mujeres y emprendedores de origen latino.

Karol G

La colombiana Karol G se ha convertido en una de las representantes más importantes de la música urbana latina en Estados Unidos. En 2024, Billboard la reconoció como Mujer Latina del Año, un logro que destacó su impacto en la industria musical.

Ese mismo año culminó su gira Mañana Será Bonito, mientras que en 2025 lanzó el álbum Tropicoqueta y participó en eventos internacionales de gran alcance. Su éxito en las listas musicales y sus presentaciones multitudinarias reflejan el crecimiento de las artistas latinas en el mercado estadounidense.

Sofía Vergara

La colombiana Sofía Vergara conquistó al público estadounidense con su papel de Gloria Delgado-Pritchett en la comedia Modern Family. Su interpretación le dio reconocimiento internacional y varias nominaciones a premios importantes de la televisión.

Antes de consolidarse como actriz, trabajó como modelo y presentadora, y posteriormente amplió su carrera hacia los negocios y la publicidad. También ha participado como jueza en el programa America's Got Talent, lo que ha mantenido su presencia en la televisión estadounidense.

Thalía

La cantante y actriz mexicana Thalía ganó popularidad internacional gracias a sus telenovelas, especialmente la trilogía conocida como Las Marías, que también llegó al público hispano de Estados Unidos.

Paralelamente, desarrolló una carrera musical con canciones en español que han conectado con distintas generaciones. También ha incursionado en los negocios con productos de moda y belleza. Su trayectoria la mantiene como una figura reconocida de la cultura pop latina, tanto por su trabajo en la televisión como por su música.

Eva Mendes

Eva Mendes nació en Miami, Florida, y tiene ascendencia cubana. Alcanzó reconocimiento por sus participaciones en películas como Rápidos y furiosos 2, Érase una vez en México y El motorista fantasma.

También desarrolló una carrera como modelo y colaboró con marcas internacionales de moda y belleza. Aunque en los últimos años ha mantenido un perfil más discreto en la actuación, continúa siendo una figura conocida por su trayectoria en Hollywood.