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Si vives en Estados Unidos y un familiar te dejó una casa en México, ¿puedes heredarla? ¿de qué manera pasa a ser tuya legalmente? Esto es lo que dicen las autoridades mexicanas sobre ser beneficiario de propiedades residiendo en el extrajero.
De acuerdo con la ley mexicana, sí se puede transmitir propiedades después del fallecimiento de una persona, ya sea mediante un testamento o por disposición legal. Sin embargo, para recibir el inmueble es necesario completar un procedimiento sucesorio y cumplir con los requisitos correspondientes.
El artículo 1281 del Código Civil Federal establece que la herencia comprende los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de una persona. Por su parte, el artículo 1282 señala que la sucesión puede realizarse por voluntad del fallecido, expresada en un testamento, o por disposición de la ley. Esto significa que vivir fuera de México no te impide reclamar una propiedad si tienes derecho a recibirla.
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¿Qué pasa si tu familiar no dejó testamento?
En ese caso, puede iniciarse una sucesión legítima o intestamentaria para determinar quiénes son los herederos conforme a la legislación aplicable. Si existe un testamento válido, el procedimiento será testamentario y deberá atender sus disposiciones.
El trámite puede llevarse ante un juzgado o, cuando se cumplen las condiciones legales, ante un notario público. La vía dependerá de las circunstancias del caso y de las reglas del estado donde se encuentre la propiedad.
Una de las principales dudas es si necesitas viajar a México para comenzar el trámite. La respuesta es que puedes autorizar a una persona de confianza para que te represente mediante un poder notarial otorgado ante un consulado mexicano en Estados Unidos.
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Este documento puede permitir que un representante realice determinados actos legales en tu nombre, incluidos los relacionados con el proceso sucesorio, siempre que las facultades estén redactadas de acuerdo con las necesidades del caso.
Para solicitar el poder, debes consultar los requisitos del consulado mexicano que te corresponda y programar una cita. También es recomendable hablar previamente con el abogado o notario que llevará la sucesión en México.
De acuerdo con la información consular disponible, pueden requerirse datos como el nombre completo de la persona fallecida, el tipo de procedimiento y, si el juicio ya comenzó, el juzgado y el número de expediente. La documentación adicional dependerá del trámite que necesites realizar.
Antes de firmar el poder, asegúrate de que incluya las facultades específicas para las gestiones que deberá realizar tu representante. No todos los poderes sirven para cualquier procedimiento, por lo que conviene confirmar con el profesional que lleva tu caso si necesitas facultades para comparecer ante autoridades, presentar documentos o intervenir en la adjudicación del inmueble.
Puedes consultar los servicios notariales en el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (https://www.gob.mx/public/tramites/detalleTramite.xhtml?homoclave=SRE-01-027) y localizar el consulado correspondiente en el directorio oficial de representaciones de México (https://www.gob.mx/sre).
Una vez concluido el procedimiento sucesorio, todavía será necesario formalizar la adjudicación de la casa y realizar los trámites registrales que correspondan para que la propiedad quede legalmente a nombre del heredero. También pueden existir gastos notariales, judiciales, registrales o fiscales, según el estado y las características de la herencia. Por eso, es importante solicitar asesoría para conocer los costos, los plazos y los documentos que necesitarás antes de iniciar el proceso.
¿Cómo reclamar una casa heredada en México desde Estados Unidos? Guía y requisitos
Si vives en Estados Unidos y vas a heredar una casa en México, puedes iniciar los trámites desde el extranjero y, en muchos casos, evitar viajar para realizar cada gestión. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite otorgar poderes notariales en los consulados mexicanos para que una persona de confianza te represente en México. Sin embargo, debes completar el procedimiento sucesorio para que la propiedad quede legalmente a tu nombre.
- Confirma si hay testamento. Averigua si el familiar fallecido dejó un testamento y consulta con un abogado o notario del estado donde se encuentra la casa. Si existe testamento, se tramitará una sucesión testamentaria; si no lo hay, puede ser necesario iniciar una sucesión intestamentaria para determinar quiénes tienen derecho a heredar. El procedimiento puede realizarse ante un juzgado o, cuando la ley lo permite, ante un notario público.
- Contacta a un abogado o notario en México. Antes de acudir al consulado, pídele que determine qué tipo de poder necesitas y qué facultades debe incluir. También deberá indicarte si el juicio ya está iniciado, dónde se tramitará y qué documentos debes reunir. Este paso es importante porque el consulado prepara el poder con la información que proporcionas, pero no determina quién tiene derecho a la herencia.
- Reúne los documentos y solicita una cita consular. La SRE pide que la persona que otorga el poder se presente personalmente en el consulado con cita previa, identificación oficial vigente y el pago de derechos correspondiente. Para una herencia, también deberás proporcionar información sobre el fallecido y el procedimiento sucesorio. Los documentos adicionales dependen del consulado, por lo que debes verificar sus requisitos antes de acudir.
- Autoriza a tu representante y da seguimiento al trámite. Una vez que tengas el poder notarial, tu representante podrá realizar los actos expresamente autorizados dentro del procedimiento. El abogado o notario te informará sobre la declaración de herederos, el inventario de bienes y la adjudicación de la casa. Al concluir, deberán realizarse los trámites necesarios para formalizar e inscribir la propiedad a nombre de quien corresponda.
- Considera los gastos y verifica el resultado. Pregunta por anticipado cuánto costarán el poder consular, los honorarios legales y los gastos judiciales, notariales, registrales o fiscales que pudieran aplicar. Los requisitos y costos pueden cambiar según el consulado, el estado donde se ubique la casa y las características de la sucesión. Consulta la información oficial de la SRE sobre actos notariales y confirma con el profesional que lleva tu caso qué documentos debes presentar.
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