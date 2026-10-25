Nicki Minaj podría cambiar de giro y convertirse en la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, al menos es lo que se propone dentro del círculo político de Donald Trump. ¿Será el nuevo reemplazo de Katie Zacharia? Esto es lo que se sabe.

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, sugirió la posibilidad de que Minaj sea parte del gabinete presidencial después de conversar con la rapera a bordo del Air Force One.

LEE MÁS: Candice Swanepoel rompe el internet con sesión en microbikini tras confirmarse su romance con Tom Brady

El comentario desató reacciones en redes sociales, especialmente porque el puesto quedó vacante tras la salida de Katie Zacharia, quien estuvo en el puesto menos de cinco días.

Cheung compartió un video de su conversación con Minaj mientras viajaban hacia un mitin de Trump en Michigan, donde se esperaba que la cantante participara en el escenario. “Señoras y señores, ¡creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca!”, escribió el funcionario en X, etiquetando a la artista.

La intérprete de canciones como Anaconda y Super Bass reposteó la publicación acompañada de una bandera estadounidense y un emoji de risa, pero no confirmó si estaría interesada en ocupar el cargo.

La posible llegada de Minaj a la Casa Blanca también encendió los comentarios entre sus fans, conocidos como Barbz. Algunos usuarios de X respaldaron la idea y argumentaron que su experiencia frente a entrevistas, la atención mediática a la que ha estado al frente desde que ganó fama y las múltiples controversias que ha protagonizado podrían servirle en un puesto de comunicación en la Casa Blanca.

Hasta el momento no ha habido posturas oficiales sobre Nicki Minaj como secretaria de comunicación de la Administración Trump ni anuncios que promuevan su candidatura para ser parte del gabinete.

Durante la charla, Minaj defendió la gestión económica de Trump y lo describió como un empresario que sabe cómo salir adelante incluso en momentos difíciles. También elogió su postura en política exterior y aseguró que el presidente dice a otros países lo que Estados Unidos necesita. Sus comentarios reforzaron la atención sobre su acercamiento al mandatario, a quien ha respaldado públicamente durante este año.

Minaj también habló sobre las elecciones legislativas de mitad de mandato y afirmó que considera importante que Trump cuente con apoyo republicano en el Congreso durante los dos últimos años de su presidencia.

Entre los programas que destacó están las llamadas Trump Accounts, un proyecto de inversión para menores de edad. La cantante ha mostrado interés en esta iniciativa y anteriormente anunció que contribuiría a financiar cuentas para hijos de algunos de sus seguidores.

Esta no es la primera vez que Nicki Minaj expresa su apoyo total a Donald Trump y sus políticas abiertamente. En enero pasado, la rapera apareció junto al presidente estadounidense en un evento en Washington para promover precisamente las Trump Accounts; en su momento elogió su trabajo dentro y fuera del país y se pronunció como una de sus mayores admiradoras.