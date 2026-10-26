A sus 59 años, Nicole Kidman demostró que se mantiene como una de las actrices más bellas de la industria. La actriz australiana sorprendió al protagonizar una nueva portada de Vogue Australia, donde posó con un atrevido conjunto de Chanel que dejó a la vista su espectacular figura y un abdomen tonificado que acaparó miradas.

La sesión fotográfica, realizada en Nueva York, mostró una faceta moderna de la estrella, quien además aprovechó la entrevista para reflexionar sobre los obstáculos que enfrentó al inicio de su carrera y cómo transformó algunas de sus mayores inseguridades en fortalezas.

Para una de las fotografías más comentadas del reportaje, Nicole Kidman lució un bikini de Chanel combinado con jeans de tiro bajo y un llamativo collar dorado. Llevó un look de cabello mojado y despeinado, una propuesta que aportó un aire relajado y juvenil a la producción.

En otra de las tomas, la actriz apareció con una estética inspirada en el estilo skater. Llevó un gorro de Chanel y un vestido strapless monocromático a juego, mientras posaba con una mirada intensa frente a la cámara.

Nicole Kidman photographed by Lachlan Bailey for Vogue Australia 📸 https://t.co/pgRuV33HhN — cinesthetic. (@TheCinesthetic) October 24, 2026

La producción estuvo a cargo del fotógrafo Lachlan Bailey, mientras que el estilismo fue realizado por Christine Centenera, editora en jefe de Vogue Australia.

Como parte de la entrevista, varias personalidades australianas formularon preguntas a la actriz. Uno de ellos fue el cineasta Baz Luhrmann, quien le pidió reflexionar sobre algún aspecto que en su juventud consideró un obstáculo y que con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una ventaja.

Kidman recordó que durante años su estatura fue motivo de inseguridad. Explicó que era la alumna más alta de su clase y que incluso tuvo dificultades para practicar ballet debido a su altura.

La actriz señaló que, cuando comenzó a trabajar en el cine, llegó a escuchar en repetidas ocasiones que era "demasiado alta" para algunos papeles porque superaba en estatura a varios de sus compañeros de reparto masculinos.

Nicole Kidman photographed by Lachlan Bailey for November 2026 issue of Vogue Australia 📸 https://t.co/53kvP6iMWq — cinesthetic. (@TheCinesthetic) October 24, 2026

Sin embargo, con el paso del tiempo aprendió a ver esa característica de otra manera.

“Durante gran parte de mi vida me dijeron que era demasiado alta. Después, cuando empiezas a conseguir los papeles, las circunstancias se adaptan a ti. Esa experiencia me dio el impulso que necesitaba para seguir adelante”, explicó.

Durante la conversación también participó su amiga Naomi Watts, quien le preguntó cuál era la regla más importante que había roto a lo largo de su vida.

Fiel a su estilo reservado, Kidman respondió entre risas que prefería no dar detalles, aunque admitió que han sido muchas las ocasiones en las que ha decidido ir contra las expectativas establecidas.

Otra de las preguntas llegó de parte de la actriz Margot Robbie, quien quiso saber cuál era su anuncio publicitario australiano favorito.

La ganadora del Oscar reveló una curiosa anécdota de su infancia: su gran sueño no era protagonizar películas, sino aparecer en un comercial de McDonald’s.

Según contó, deseaba ser elegida para un anuncio de la cadena de comida rápida porque así podría comer hamburguesas frente a las cámaras una y otra vez. Sin embargo, confesó que nunca consiguió ese trabajo.

La actriz Zoe Saldaña aprovechó la entrevista para preguntarle cómo ha logrado construir una exitosa carrera cinematográfica mientras forma una familia.

La respuesta de Nicole Kidman fue tan sincera como inspiradora. Aseguró que la perfección no existe y que nadie puede hacerlo todo de manera impecable.

Según explicó, lo importante es dar el mejor esfuerzo posible en cada aspecto de la vida. También reveló que siempre ha dejado claro a sus hijas que ellas son su prioridad absoluta, incluso cuando está trabajando en un rodaje.

“Si me necesitan, saben que pueden encontrarme. Quiero que sepan que nunca dejarán de ser lo más importante”, expresó.

La sesión llega después de que Chanel le diera nuevamente la bienvenida como embajadora global de la firma el año pasado. Las fotografías formaron parte de la presentación de la colección Resort 2027 de la casa de moda en Australia.