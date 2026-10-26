Obtener una Green Card por medio de un familiar es una de las vías más comunes para conseguir la residencia permanente legal en Estados Unidos. El proceso está administrado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y permite que ciudadanos estadounidenses y algunos residentes permanentes soliciten beneficios migratorios para determinados familiares elegibles.

Si estás pensando en emigrar legalmente a Estados Unidos mediante una petición familiar, esta guía explica quién puede patrocinarte, cuáles son los requisitos y cuáles son los pasos que debes seguir en 2026.

¿Quién puede solicitar una Green Card para un familiar?

De acuerdo con USCIS, pueden presentar una petición familiar los siguientes patrocinadores:

Ciudadanos estadounidenses

Pueden solicitar la residencia para:

Cónyuge.

Hijos solteros menores de 21 años.

Hijos solteros mayores de 21 años.

Hijos casados.

Padres (si el ciudadano tiene al menos 21 años).

Hermanos (si el ciudadano tiene al menos 21 años).

Residentes permanentes legales (titulares de Green Card)

Pueden solicitar la residencia para:

Cónyuge.

Hijos solteros menores de 21 años.

Hijos solteros mayores de 21 años.

Los residentes permanentes no pueden peticionar a padres ni hermanos hasta convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Familiares inmediatos y categorías de preferencia

La ley migratoria estadounidense divide las peticiones familiares en dos grupos principales.

Familiares inmediatos

Incluyen:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses .

. Padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años.

Una ventaja importante es que estas categorías no están sujetas a límites anuales de visas, por lo que siempre existe disponibilidad de visa de inmigrante.

Categorías de preferencia familiar

Incluyen:

Hijos solteros adultos de ciudadanos estadounidenses (F1).

Cónyuges e hijos de residentes permanentes (F2A).

Hijos solteros adultos de residentes permanentes (F2B).

Hijos casados de ciudadanos estadounidenses (F3).

Hermanos de ciudadanos estadounidenses (F4).

Estas categorías tienen cupos limitados cada año, por lo que los solicitantes suelen enfrentar listas de espera que pueden durar varios años.

Paso 1: Presentar el Formulario I-130

El proceso comienza cuando el familiar patrocinador presenta el Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero.

Según USCIS, este formulario sirve para demostrar que existe una relación familiar válida entre el patrocinador y el beneficiario.

Es importante saber que la aprobación del I-130 no concede automáticamente una Green Card ni un estatus migratorio. Simplemente reconoce que la relación familiar es elegible bajo la ley migratoria.

Paso 2: Esperar la disponibilidad de visa (si aplica)

Si el beneficiario es considerado un familiar inmediato, normalmente puede continuar con el proceso tan pronto como se apruebe la petición.

En cambio, quienes pertenecen a categorías de preferencia familiar deben esperar a que haya un número de visa disponible según el Departamento de Estado.

Paso 3: Elegir entre ajuste de estatus o procesamiento consular

El siguiente paso depende de dónde se encuentre el beneficiario.

Si el familiar está dentro de Estados Unidos

Puede ser elegible para presentar el Formulario I-485, conocido como Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

Este procedimiento permite solicitar la Green Card sin salir del país.

Si el familiar está fuera de Estados Unidos

El caso pasa al procesamiento consular mediante una embajada o consulado estadounidense. Posteriormente deberá completar documentación adicional y asistir a una entrevista para visa de inmigrante.

Paso 4: Asistir a citas biométricas y entrevistas

Dependiendo del caso, el solicitante puede recibir una cita para:

Toma de huellas digitales.

Fotografía biométrica.

Verificaciones de antecedentes.

Entrevista migratoria.

Las autoridades utilizan esta información para verificar la identidad del solicitante y determinar su elegibilidad para recibir la residencia permanente.

Paso 5: Recibir la decisión final

Si la solicitud es aprobada, el beneficiario obtiene la residencia permanente legal y recibe su Green Card.

A partir de ese momento podrá vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma permanente, siempre que mantenga los requisitos establecidos por la ley migratoria.

Documentos que suelen solicitarse

Aunque cada caso es diferente, generalmente se requieren documentos que demuestren la relación familiar, tales como:

Actas de nacimiento.

Actas de matrimonio.

Pruebas de ciudadanía estadounidense o residencia permanente del patrocinador.

Pasaportes vigentes.

Fotografías.

Documentos civiles adicionales según el tipo de relación familiar.

¿Cuánto tarda el trámite?

Los tiempos varían significativamente según:

El parentesco.

La categoría migratoria.

El país de origen.

La carga de trabajo de USCIS.

La disponibilidad de visas.

Los familiares inmediatos suelen avanzar más rápido porque no están sujetos a límites anuales de visas, mientras que algunas categorías de preferencia familiar pueden requerir varios años de espera.

Solicitar una Green Card por medio de un familiar es un proceso que comienza con la presentación del Formulario I-130 y puede continuar mediante ajuste de estatus o procesamiento consular, dependiendo de dónde se encuentre el beneficiario.

Aunque los requisitos y tiempos varían según la categoría familiar, comprender cada etapa del procedimiento puede ayudarte a evitar errores y preparar una solicitud más sólida ante USCIS.