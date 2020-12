¡No podrás creer lo que ganan en regalías estos cantantes navideños!

Como cada Navidad, uno de los protagonistas de la temporada son los villancicos, y en general la música navideña, que nos adentran en un ambiente nostálgico y festivo sin importar el ritmo o el intérprete.

Pero, ¿sabías que esta música es bastante lucrativa para los cantantes de talla internacional que la interpretan?

Estás en lo correcto si piensas que nos referimos a Mariah Carey o Michael Bublé por mencionar algunos, ya que estas estrellas resurgen con éxito para conquistar nuestras celebraciones independientemente si estuvieron activos el resto del año.

Tan sólo el éxito de Carey, All I Want For Christmas Is You, alcanzó el puesto número uno en las listas de popularidad de Billboard en 2019, mientras que en este 2020 ya se perfila en el número uno de la lista Hot 100 y Global 200, algo que no sucedía desde su lanzamiento en 1994.

Por su parte, los covers de Bublé son un básico en las listas de reproducción navideñas en toda clase de plataformas streaming como Apple Music o Spotify.

Este año, el originario de Canadá brilla por su aparición en el top 10 de Global 100 de Billboard con It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas.

¿Cuánto ganan de regalías por relanzar los clásicos navideños?

Si bien se podría pensar que estas dos celebridades son las que más ganan en Navidad, en realidad no es así.

Debido al auge de los servicios streaming, sus regalías han disminuido drásticamente cada año.

Según apunta Celebrity Networth, AIWFCIY de Mariah Carey genera cerca de $600 mil dólares cada diciembre desde que se estrenó, los cuales se deben repartir entre el sello discográfico, los compositores y equipo de edición.

Asimismo, las regalías de Bublé se reducen a $5 mil 500 dólares por canción, así sea que tenga millones de reproducciones en Spotify. El cien por ciento de este dinero tampoco va al bolsillo del canadiense, ya que se debe repartir entre la discográfica, el equipo de producción y el mismo cantante.

via GIPHY

¿Quiénes son los artistas que más ganan por canciones navideñas?

De acuerdo con un listado hecho por Channel 5’s A Million Pound Christmas y citado por Daily Mail en 2019, ninguno de los dos cantantes ya mencionados registraron las mayores regalías.

En realidad, Noddy Holder de Slade genera más de $1.3 millones de dólares cada temporada sólo por su sencillo Merry Christmas Everybody lanzado en 1973.

Mariah cobró un promedio de regalías de $400 mil el año pasado.

Por su parte, Wham recibió cerca de $400 mil dólares sólo por el sencillo de Last Christmas.

Stay Another Day de East 17 generó $133 mil dólares.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí