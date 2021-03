Ofrecen $1000 dólares por ver películas de James Bond

El agente Bond, James Bond está involucrado en una nueva misión que te hará ganar hasta jugosa compensación.

Se trata de una nueva oferta de empleo de ensueño que requiere a un candidato que pueda ver 24 películas del agente secreto más famoso del mundo durante un mes.

Una empresa estadounidense está dispuesta a pagar $1000 dólares ($20 mil 620 pesos mexicanos) a un candidato fanático del 007 que pueda cumplir el desafío.

El sitio Nerd Bear, especializada en noticias y novedades del mundo geek, ofrece el jugoso cheque en honor a la próxima película número 25 de Bond, No Time To Die.

Nerd Bear apunta que el candidato debe ser un fanático acérrimo de la franquicia, debe tener buen ojo para los detalles, así como tiempo para desempeñar el reto durante un mes y ser activo en redes sociales.

La persona elegida deberá ver todas las películas de Bond, desde Dr. No hasta Spectre.

En total, son 51 horas de películas, 7 actores diferentes con el papel del 007, demasiada acción y “muchos martinis”.

La lista completa de las películas es la siguiente:

Dr. No (1962)

From Russia with Love (1963)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

You Only Live Twice (1967)

On Her Majesty’s Secret Service (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

Live and Let Die (1973)

The Man with the Golden Gun (1974)

The Spy Who Loved Me (1977)

Moonraker (1979)

For Your Eyes Only (1981)

Octopussy (1983)

A View to a Kill (1985)

The Living Daylights (1987)

Licence to Kill (1989)

GoldenEye (1995)

Tomorrow Never Dies (1997)

The World Is Not Enough (1999)

Die Another Day (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

Además de los $1000 dólares, la compañía enviará una tarjeta de regalo de Amazon de $100 dólares para alquilar películas en Amazon Prime y una tarjeta de regalo de AMC de $50 dólares para ver No Time To Die en el cine una vez que se estrene.

Para la película de Never Say Never Again de 1983 se ofrecerá una bonificación especial ya que no se reconocen como “canon”, a pesar de estar protagonizada por Sean Connery.

Este film estuvo en medio de disputas legales sobre los derechos cinematográficos de la novela y no fue producida por Eon Productions, empresa que se ha encargado de la mayoría de las historias.

Los interesados en la dinámica deberán dirigirse al sitio de Nerd Bear para encontrar la convocatoria y llenar un formulario de solicitud.

En los campos a llenar se solicita un texto diciendo por qué son fanáticos y qué los hace merecedores a participar en esta misión. El entusiasmo y la creatividad será crucial para elegir al ganador.

El proceso de solicitud cierra el 16 de abril de 2021 a las 12 pm y sólo se aceptarán si se llena el formulario dentro de la fecha límite.

Para participar, los solicitantes deben ser mayores de 18 años y ser ciudadano de Estados Unidos o residente permanente.

Para las inscripciones e información consulta nerdbear.com/get-paid-1000-to-binge-watch-james-bond-movies/.

¿Cuándo se estrena No Time To Die?

La siguiente parte de la franquicia estaba programada para lanzarse este abril, pero debido a la pandemia por coronavirus y el cierre de los cines en todo el mundo, la premiere se retrasó hasta el 30 de septiembre de 2021.

