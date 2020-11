Pagan 10 mil dólares y una bicicleta a quienes se muden a Arkansas

Arkansas pagará 10 mil dólares y una bicicleta a las personas que acepten mudarse a la región noroeste, en un intento por revertir la disminución en la población registrada en los últimos años.

Estados como Kansas, Maine, Oklahoma y Vermont han lanzado iniciativas similares para atraer a trabajadores remotos. En Arkansas, el proyecto Life Works Here es impulsado por el Consejo de Northwest Arkansas.

Todo tipo de trabajadores puede participar en la convocatoria, pero se dará preferencia a los empleados relacionados con ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología.

Las personas que se muden a Arkansas recibirán 10 mil dólares en efectivo y una bicicleta, de montaña o de calle, para recorrer los senderos que tiene el noroeste del estado. Las personas que no quieran la bicicleta pueden intercambiarla por un pase gratuito para visitar museos e instituciones de la región.

La zona metropolitana de Fayettteville-Springdale-Rogers, al noroeste de Arkansas, es considerado por US News como el cuarto mejor lugar para vivir en Estados Unidos. En la misma lista se encuentra Austin, Denver y Colorado Springs.

