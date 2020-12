Pagarán 2 mil 500 dólares por ver 25 películas navideñas en 25 días

Una empresa en Estados Unidos lanzó un trabajo de ensueño para esta temporada, ver 25 películas navideñas en un lapso de 25 días. A cambio, pagará 2 mil 500 dólares, que equivalen a cerca de 49 mil 715 pesos mexicanos.

El objetivo es encontrar la mejor cinta navideña de todos los tiempos, según la convocatoria publicada por el sitio Reviews.

El trabajo se puede realizar desde casa, en la cama, en el sofá, o como la persona acostumbre pasar sus vacaciones de fin de año.

Además del pago de 2 mil 500 dólares, la compañía regalará a un año de suscripción de siete servicios streaming diferentes: Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney +. Apple Tv +, HBO Max y Hallmark Movies Now.

Al terminar cada película el experto en películas navideñas deberá responder a una encuesta sobre ella. Únicamente deberá escribir si la cinta le provocó la nostalgia y alegría típica de la época.

Entre las sugerencias de largometrajes para el reto se encuentran Mi Pobre Angelito, Elf, El Expreso Polar, El Grinch y Last Holiday, aunque también se pueden combinar con algunas cintas de Año Nuevo como Rent, Sleepless in Seattle y New Year’s Eve.

Los interesados en el trabajo deben postularse antes de las 23:59 horas (MT) del 4 de diciembre. Reviews anunciará a la persona ganadora el 7 de diciembre en su canal de YouTube.

No te pierdas: Las tradiciones navideñas más extrañas en Estados Unidos

Requisitos para el trabajo

- Tener más de 18 años de edad.

- Ser elegible para trabajar en Estados Unidos.

- Contar con un dispositivo compatible para ver las plataformas de video streaming.

La solicitud para participar en reto se llena en www.reviews.org.

p