¿Por qué Elon Musk y Bill Gates no son amigos?

Elon Musk y Bill Gates son dos grandes y reconocidos empresarios que han tenido sus propias apariciones en las principales listas de multimillonarios de Forbes con el título del hombre más rico del mundo.

Si bien puede que tengan bastante en común, incluida la idea de cambiar el mundo y conducirlo a un futuro innovador, parece ser que ambos empresarios están en contra uno del otro, incluso que tienen cierta enemistad.

Elon, la actual persona más rica del mundo, se ha encargado de evidenciar su enemistad y los roces que tiene con el fundador de Microsoft.

A través de redes sociales, Musk constantemente suele "echarle tierra" a su análogo, principalmente escribiendo críticas en Twitter y burlándose incluso de la imagen de Gates.

Se dice que Elon se enemistó con Gates debido a que éste invirtió una importante cifra para comprar un auto eléctrico, pero no necesariamente un Tesla, marca de autos de Elon, sino que el multimillonario compró un Porsche.

Musk criticó la decisión de Gates abiertamente en redes sociales señalando que se sentía “decepcionado” por no elegir su marca.

Por su parte, Elon ha tenido enfrentamientos con Bill con temas relacionados a la pandemia de covid. Se sabe que Gates ha estado activo desde que inició la pandemia alentando y apoyando financieramente los avances en la cura y vacunas contra el virus, además de hablar abiertamente del tema con organismos internacionales.

En este tema, Musk, su discurso y acciones han contrastado con Bill. Si bien ambos han donado millones a la lucha contra el covid, el dueño de SpaceX ha puesto en duda el virus y la gravedad del mismo, incluso se contrapuso a varias medidas sanitarias como el aislamiento social y apoyó el uso del medicamento contra la malaria, hidroxicloroquina aún no aprobado, para combatir el covid.

Yeah, but I didn’t leak it to NYT. They must have got it through friends of friends.



I heard from multiple people at TED that Gates still had half billion short against Tesla, which is why I asked him, so it’s not exactly top secret.