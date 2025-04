Después de que los contribuyentes mexicanos hicieran su declaración anual este 2025, correspondiente al año fiscal 2024, ahora le toca al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar las devoluciones del saldo a favor.

Pero hay un detalle, los contribuyentes afirman que todavía no ven reflejado este saldo a favor en sus cuentas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Según explicó en un tweet que se hizo viral en las últimas horas el expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo Armenta, el SAT no pagará el saldo a favor pronto porque no tiene dinero.

¿Esto es real? Di Costanzo señaló que la organización “no tiene dinero y por ella las devoluciones de impuestos se están tardando más de lo normal y muchas se están rechazando”.

Esta información, a pesar de que se ha tomado en redes sociales como una verdad absoluta, no ha sido confirmada por el SAT ni por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; cabe destacar que Di Costanzo dijo que sus afirmaciones se basan en “testimonios de mucha gente”.

🔴 Última Hora : El @SATMX , NO tiene dinero y por ello las devoluciones de impuestos se están tardando más de lo normal y muchas se están rechazando ! — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) April 14, 2025

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en hacer las devoluciones del saldo a favor?

El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF) señala que las autoridades correspondientes tienen un plazo máximo de 40 días hábiles para hacer la devolución de saldo a favor a cada contribuyente a partir de la fecha en que haya hecho su declaración anual.

En este sentido, puede que los contribuyentes todavía no vean reflejada la devolución, dado que el periodo inició el pasado 1 de abril y la fecha límite para presentar la declaración es el 2 de mayo de 2025.

A través de varias aclaraciones que hizo la dependencia en redes sociales sobre atrasos en el pago de los saldos a favor y las quejas que afirman que no hay dinero, el SAT resaltó que todavía tiene 40 días hábiles para hacer las devoluciones de saldo a favor.

“Una vez que realizas tu solicitud en caso de ser procedente se efectuará en un plazo máximo de 40 días hábiles”. La devolución del saldo a favor se puede consultar dentro de este periodo en el sitio web de Devoluciones y Compensaciones del SAT en el apartado de ‘Estado de tu devolución’, aquí el enlace: https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/devoluciones-y-compensaciones

¿Qué se necesita para solicitar la devolución del saldo a favor y cómo se pide?

El SAT sólo hará devoluciones de saldo a favor a contribuyentes que cumplieron con los siguientes requisitos:

Presentación de la declaración anual dentro del plazo establecido, del 1 de abril al 2 de mayo

Haber proporcionado los datos solicitados de forma correcta como la CLABE interbancaria

No tener adeudos fiscales

Contar con facturas que respalden las deducciones

Para solicitar el saldo a favor es necesario hacer lo siguiente:

Acceder al sitio web del SAT

Accede al apartado de ‘Trámites’ y selecciona ‘Devoluciones y compensaciones’ , luego da clic en ‘Solicita tu devolución’

y selecciona , luego da clic en Inicia sesión con tu RFC y contraseña o e.firma

Llena correctamente el 'Formato Electrónico de Devoluciones' (FED) con los datos requeridos

(FED) con los datos requeridos Adjunta los documentos que se te soliciten

Revisa la solicitud y envíala

Descarga el acuse de recibo

Espera que el SAT revise y acepte la devolución de saldo a favor

En caso de que el SAT no te haga la devolución de saldo a favor puedes pedir apoyo a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), la dependencia deberá hacer un seguimiento de tu solicitud.