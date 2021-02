¿Quién es y cuánto dinero tiene Andy Jassy, el sucesor de Bezos en Amazon?

Luego de estar al frente de Amazon por casi 30 años, Jeff Bezos cederá su puesto como CEO a finales de este año a Andy Jassy, la actual cabeza en la división de la nube del grupo (AWS).

Bezos, quien compite con Elon Musk como el hombre más rico del mundo, tomará el puesto de director de su consejo de administración en el tercer trimestre del año.

El futuro CEO de la empresa tecnológica y de comercio, que inició como una pequeña librería en línea, entró a Amazon en 1997 cuando estaba todavía en sus fases de despegue como director de marketing.

Jassy comenzó a trabajar en Amazon después de graduarse de la Escuela de Negocios de Harvard en 1997, después obtuvo el puesto de asistente técnico en Amazon y lo mantuvo por casi dos años.

Con el apoyo de Bezos, Jassy fundó Amazon Web Services, en 2003, superando a los servicios de esta rama de Microsoft y Google. Su papel en AWS le ha valido cerca de los $400 millones de dólares y el beneficio de ser la mano derecha de Jeff.

Andy de 53 años también es responsable de que AWS actualmente genere más de $40 mil millones de dólares al año, de más del 60 por ciento de las ganancias operativas de Amazon y de obtener jugosos contratos con grandes empresas como Pinterest, Lyft, Netflix, Spotify y Slack.

Como pocos empresarios y cerebros tecnológicos, Jassy fue considerado para liderar otras empresas antes de llegar al punto más alto en Amazon.

Steve Ballmer se acercó a Andy en 2014 para que tomara su puesto de CEO en Microsoft, pero éste fue rechazado y ofrecido a Satya Nadella.

En su momento se rumoró que Andy estaba en la carrera por el puesto de CEO de Uber poco después de que Travis Kalanick renunciara en 2017.

With Broomball godfather at 1st re:Invent championship. Finals in Linq parking lot in 30 mins. #reInvent pic.twitter.com/a6PN4g3TeV