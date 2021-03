Rita Ora arrasa con traje de baño 'cut out' en Australia

La cantante Rita Ora disfrutó de las playas de Sídney, en Australia, tras completar la cuarentena obligatoria de 14 días, por viajar durante la pandemia.

La intérprete de For You presumió su figura con un traje de baño estilo cut out, de color rosa neón. Los cortes del bañador, con escote pronunciado, dejaron al descubierto parte de su abdomen tonificado y sus piernas torneadas.

El traje de baño que lució Rita forma parte de la última colección de la marca Reina Olga y está disponible a la venta en línea por 190 dólares, lo que equivale a cerca de 3 mil 930 pesos mexicanos.





Foto: Grosby Group

La cantautora británica complementó su look de playa con unos lentes de sol con armazón rosado y unos largos pendientes blancos con borlas.

Además, la celebridad de 30 años peinó su cabello rubio en un chongo medio mientras su rostro estaba libre de maquillaje.

Rita Ora salió del hotel en el que pasó su cuarentena de 14 días, por protocolo, luego de viajar desde Londres, en Inglaterra. En sus primeros días fuera del aislamiento aprovechó para broncearse y recorrer las principales atracciones de Sídney.

La celebridad participará como coach en la edición 2021 del reality The Voice Australia, junto a Keith Urban, Guy Sebastian y Jessica Mauboy.

La cantante rentó una lujosa residencia en Australia, donde por ahora se encuentra con su hermana Elena, quien también es su agente. La vivienda se ubica en el suburbio de Mosman y el costo aproximado de la renta es de 30 mil dólares a la semana.

La mansión de tres pisos, ubicada frente al mar, tiene cinco habitaciones, una alberca privada, ventanas panorámicas y vistas al puerto.

