En WhatsApp abundan los fraudes. Quizá más de una vez te ha llegado un mensaje de un desconocido pidiéndote que le des clic a un enlace, ofreciéndote “un trabajo” o solicitando una transferencia. Si desconoces el número, es muy probable que ignores el mensaje pero, ¿qué pasaría si te lo envía uno de tus conocidos?

Hay un tipo de fraude en WhatsApp que se basa en robar cuentas de WhatsApp y la identidad de tus contactos para después convencerte a ti de que les mandes tu propio código de verificación de WhatsApp y así robar también tu cuenta.

¿De qué les sirve robar cuentas? Con tu cuenta de WhatsApp en su poder, aprovechan para enviar mensajes a tus contactos pidiendo transferencias bancarias a tu nombre, otros datos y también intentarán robar las cuentas de ellos para seguir la cadena.

Así funciona el fraude en WhatsApp

1. El estafador sólo necesita obtener tu número. Lo más probable es lo obtenga de una cuenta de WhatsApp que ya robó y vio tu número porque comparten grupos en común o porque recientemente le enviaste un mensaje a esa cuenta que ya fue robada.

2. Intentará apoderarse de tu cuenta al ingresar tu número en la aplicación de WhatsApp de SU TELÉFONO. Pero la aplicación le pedirá por SMS un código de verificación necesario cuando se quiere cambiar de dispositivo, porque WhatsApp sólo puede usarse en un celular.

Cuando él intente ingresar tu número, el código de verificación te llegará a ti. Te enviará un mensaje para tratar de convencerte de que se lo envíes. Los pretextos pueden ser muchos. Los engaños más comunes son:

-Hola. Te envié por error un código en un SMS, ¿me lo puedes reenviar?

También…

-Hola. Me iba a llegar un código a mi correo, pero no lo puedo abrir. ¿Puedo pedir que te lo envíen por SMS y me lo mandas en captura de pantalla?

A cualquier petición de un código debes negarte, pero muchas personas caen en la estafa porque creen que se los está pidiendo uno de sus contactos. Los estafadores se basan en la confianza que tienes con ellos y en tu intención por ayudarlos.

Lo que las personas estafadas no saben es que, en realidad, ese código es su propio código de verificación de WhatsApp porque alguien pretende robar su cuenta.

Si llegas a caer y le mandas tu código al estafador, inmediatamente perderás tu acceso a WhatsApp. Puedes recuperarlo si inmediatamente pides otro código para reestablecer tu cuenta, pero si el estafador activa la verificación en dos pasos, perderás el control porque él ya registró un PIN adicional.

Así opera el fraude en WhatsApp

Una vez que el estafador se apodera de tu cuenta de WhatsApp podrá ver, al menos, los números de las personas con quien compartas grupos. También tendrá los números de quienes te manden mensajes después de que él obtuvo el control y se hará pasar por ti para pedir favores, dinero o para pedir códigos y robar en cadena sus cuentas.

Si ya te engañaron y no pudiste recuperar tu cuenta, lo primero que debes hacer informar a todos tus contactos que están usurpando tu identidad por WhatsApp y que no brinden información a quienes pidan algo con tu número. Piensa especialmente en tus contactos de grupos y en quienes te escriben frecuentemente.

Aunque roben tu cuenta de WhatsApp, tú conservas tu número telefónico porque tienes el chip. Así que puedes seguir usando la línea de tu teléfono.

¿Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp?

Esto es lo que dice WhatsApp:

Regístrate en WhatsApp con tu número de teléfono e ingresa el código de 6 dígitos que recibirás por mensaje SMS para verificar el número.

Una vez que ingreses el código de 6 dígitos enviado por mensaje SMS, la sesión de la persona con acceso a tu cuenta se cerrará automáticamente.

También es posible que se te pida ingresar un código de verificación en dos pasos. Si no sabes ese código, es posible que la persona con acceso a tu cuenta haya activado la verificación en dos pasos.

En ese caso, debes esperar siete días para poder acceder sin el código de verificación en dos pasos. Independientemente de si sabes el código de verificación en dos pasos o no, la sesión de la persona con acceso a tu cuenta se cerrará en cuanto ingreses el código de 6 dígitos enviado por mensaje SMS.

Puedes obtener más información en este enlace .

La Policía Cibernética sugiere enviar un correo electrónico (en español) a support@whatsapp.com con tu número telefónico completo (incluyendo códigos de país y área), describiendo lo que sucedió. Recibirás una respuesta en un lapso no mayor a 48 horas.

¿Cómo evitar este fraude?

Este fraude puede evitarse si antes tienes la verificación en dos pasos: protege el registro de tu número de teléfono en otro dispositivo y eliges un código PIN en lugar de que te envíe un código SMS como autenticador.

Evita a toda costa pasar códigos y lee bien los que te llegan, aunque sean de tus contactos. Si es el propio WhatsApp el que te envía el código, entonces están intentando entrar a tu teléfono.