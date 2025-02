¿Ya presentaste tu declaración anual? ¿Sabes cuándo se hace? Si no, es muy importante que te enteres sobre las fechas que determinó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar dicho trámite, el cual es obligatorio. ¿Qué pasa si no presentas tu declaración anual? En caso de no cumplir, las autoridades aplican una multa a los contribuyente; te decimos de cuánto son los montos por la sanción.

Uno de los informes más importantes que deben presentar las personas físicas y morales dadas de alta en el SAT es la declaración anual; es un trámite considerado como obligatorio, el cual, si no se hace, puede traer severas consecuencias para los contribuyentes.

¿Qué es la declaración anual? ¿Quiénes la presentan?

La declaración anual se trata de un informe que los contribuyentes deben presentar anualmente en el que detallan sus ingresos, deducciones, retenciones y pagos de impuestos durante el ejercicio fiscal (el cual abarca del 1 de enero al 31 de diciembre). Es obligación de los contribuyentes presentar la declaración dentro del plazo establecido por el SAT.

¿Cuándo se tiene que hacer la declaración anual? ¿Hay fecha límite?

Para este año, el SAT informó que la declaración anual de personas físicas se presenta en el mes de abril del año siguiente que declaras, por lo que estás a tiempo para preparar toda tu documentación y pedirle a tu contador o contadora (en caso de que cuentes con uno), que te ayude.

Las personas morales deben presentar su declaración a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2025 por lo que el SAT puso a disposición de los contribuyentes el simulador de Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza, para visualizar de manera previa la información presentada en el ejercicio fiscal; puedes consultarlo en el siguiente enlace: https://loginda.siat.sat.gob.mx/nidp/wsfed/ep?id=ciec&sid=0&option=credential&sid=0.

¿Cuánto es la multa por no hacer tu declaración anual?

De acuerdo con el artículo 82 del Código Fiscal Federal, “a quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información; con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el artículo 81 de este Código, se impondrán multas”.

Dicha ley señala que la multa por no presentar las declaraciones señalas por las autoridades fiscales podrían ir de los $1,810 a $22,400 pesos “tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas”.

Estos montos pueden variar dependiendo de otros factores, por eso te recomendamos consultar el Código Fiscal Federal para que estés al tanto de las multas que se aplican y de qué forma.

¿Qué es la declaración anual de personas morales?

La declaración anual de personas morales es aquel informe que hacen las empresas en el que detallan todas las acciones que se hicieron durante el ejercicio fiscal anterior.

¿Qué es la declaración anual de personas físicas?

De acuerdo con el SAT, la declaración anual de personas físicas sirve para registrar los ingresos por tu salario, tus deducciones, realizar el cálculo del impuesto anual, presentar en ceros, pagar o solicitar tu saldo a favor. ¿Quiénes la presentan? Las personas físicas que obtienen sus ingresos exclusivamente por salarios.