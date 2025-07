¿Habías escuchado sobre la eliminación de la Constancia de Situación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT)? Circula información en la que se asegura que desaparecerá y dará paso a la cédula de identificación fiscal; para que estés listo, aquí te contamos qué es, qué requisitos necesitas para tramitarla y cuál es el proceso para sacar la cédula. ¡Consulta esta guía completa para que continúes cumpliendo con tus obligaciones fiscales!

La constancia de situación fiscal es un documento que contiene la información fiscal de la persona y permite verificar que esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), además, integra datos, tales como la cédula de Identificación Fiscal (CIF) con el código QR, RFC, nombre o denominación social.

Hace unos días se dio a conocer que dicha constancia podría ser reemplazada por la cédula de identificación fiscal, por lo que los contribuyentes tendrían que tramitar este nuevo documento para poder facturar y realizar más procedimientos ante el SAT.

¿Qué es la cédula de identificación fiscal?

De acuerdo con el SAT, la cédula de datos fiscales contiene tu nombre, código postal y régimen fiscal, información necesaria para poder emitir una factura.

¿Para qué sirve la cédula de identificación fiscal?

Las autoridades informaron que la cédula de identificación fiscal sirve para proteger la información de los contribuyentes, ya que es un documento que tiene candados de seguridad que evitan el robo de datos. En varios casos, la cédula de identificación fiscal también se puede utilizar para la emisión de facturas.

Requisitos para tramitar la cédula de identificación fiscal 2025

Los requisitos que necesitas presentar para sacar tu cédula de identificación fiscal en línea son:

-RFC o Clave Única de Registro de Población (CURP).

-Correo electrónico registrado.

Paso a paso para sacar la cédula de identificación fiscal

Paso 1 . Ingresa a la página del SAT con tu RFC o CURP.

Paso 2 . Selecciona el correo al que quieres que te sea enviada la cédula de datos fiscales.

Paso 3 . En el correo recibido, haz clic en la liga temporal para descargar el documento.

¿Qué información incluye la cédula de identificación fiscal?

Según el SAT, la información que contiene la cédula es:

1. CURP

2. Nombre

3. Apellido paterno

4. Apellido materno

5. Fecha de nacimiento

6. Fecha de inicio de operaciones

7. Situación del contribuyente

8. Fecha de último cambio de situación

9. Entidad federativa

10. Municipio o delegación

11. Colonia

12. Tipo de vialidad

13. Nombre de la vialidad

14. Número exterior

15. Número interior

16. Código postal

17. Correo electrónico

18. Administración local

19. Régimen

20. Fecha de alta.

¿La Constancia de Situación Fiscal desaparecerá?

Es importante que los contribuyentes sepan que hasta ahora las autoridades no han anunciado oficialmente la desaparición de la Constancia de Situación Fiscal, por lo que no es un hecho que se elimine. Sin embargo, sí se recomienda tenerla a la mano y tramitarla porque permite verificar que la persona está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes.