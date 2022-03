Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informaron que se alcanzó el límite de registros para las visas H-1B, que se otorga a trabajadores especializados, para el año fiscal 2023.

A menos de un mes de que comenzó el registro de los solicitantes, la dependencia estadounidense indicó que se recibieron inscripciones suficientes para las visas que se tienen disponibles para el próximo año fiscal, incluyendo las que se otorgan a profesionistas con maestría o un nivel superior de educación.

Cada año, USCIS puede otorgar hasta 65 mil visas H-1B y 20 mil adicionales para trabajadores que tienen nivel de maestría o superior, que entran dentro de una exención de grado avanzado.

Este tipo de visa se otorga a profesionistas con licenciatura y conocimientos altamente especializados en campos como la arquitectura, las ciencias físicas, educación, especialidades comerciales, ciencias sociales, derecho, contaduría, artes, ingeniería, medicina, teología y salud.

USCIS precisó, en un comunicado, que seleccionó al azar todas las inscripciones hasta alcanzar los registros suficientes para llegar al tope. Además, todas las personas elegibles ya fueron notificadas para que sigan con su proceso para la visa de trabajo.

Con la aceptación para seguir en el proceso se debe de enviar una petición a partir de este viernes 1 de abril y tienen 90 días para completarlo. La agencia detalla que los empleadores a quienes se les otorgó el registro sólo pueden seguir con el trámite de la visa para los beneficiarios a quienes nombraron desde el inicio.

El trabajador que podría recibir la visa deberá mostrar los documentos educativos que demuestren su alto grado de especialidad, el cual puede ser un título universitario o un comprobante de que ya cuenta con todos los requisitos para obtenerlo.

Con la visa H-1B los empleados extranjeros pueden permanecer en Estados Unidos por un periodo de tres años, que puede extenderse hasta un total de tres. Asimismo, permite que los cónyuges e hijos menores de 21 años sean admitidos como sus beneficiarios.

In general, H-1B workers may work for more than one employer but must have approved I-129 for each. New employer must submit an I-129 petition before you may begin working. For more info on H-1B: https://t.co/2zTATIGjqe #AskUSCIS https://t.co/k7IpdhSYv2