¡Atención, mexicanos! Si quieres ganar un sueldo de $341,278 anuales y cubrir una jornada laboral de 40 horas semanales, la nueva vacante que publicó el Consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán, es para ti.

De acuerdo con la vacante, el trabajo de ‘analista de gestión’ ofrece un paquete de compensaciones con prestaciones de ley y capacitaciones en el extranjero, además de una afiliación a diversos programas sociales.

Como parte de las actividades diarias, el titular deberá desempeñar un trabajo colaborativo con las áreas de gestión, mediante tareas de evaluación, asesorías al personal para mejorar su eficiencia y labores de coordinación de calidad. Si quieres saber cómo aplicar, te contamos los detalles.

¿Qué se necesita para trabajar en el Consulado de Estados Unidos?

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos mínimos de educación que estipula la vacante, así como con las exigencias de experiencia y el dominio de dos idiomas: inglés y español.

Licenciatura en sistemas de información empresarial, ciencias de la computación, tecnología de la información, finanzas, contabilidad, administración pública o áreas afines.

3 años de experiencia en trabajos administrativos o gerenciales con actividades de gestión de proyectos, revisión de regulaciones y habilidades analíticas.

Licencia de conducir vigente.

Inglés fluido.

Español fluido.

El dominio de los idiomas se deberá comprobar en la sección ‘educación y experiencia’ durante el proceso de aplicación en la solicitud ERA. En caso de tener comprobantes que garanticen sus conocimientos, podrán anexarlos en la misma ventana.

¿Cuánto gana alguien que trabaja en un Consulado de Estados Unidos?

Las personas seleccionadas para ocupar el puesto recibirán un sueldo anual de $341,278 pesos mexicanos, además de un paquete de compensaciones con prestaciones de ley, capacitaciones en el extranjero y seguro médico.

Seguro médico y seguro de vida.

20 días de descanso en fechas festivas de Estados Unidos y México.

17 días de vacaciones a partir del primer año.

Incorporación al IMSS, AFORE e INFONAVIT.

Capacitaciones en el extranjero.

¿Cómo puedo trabajar en el Consulado de Estados Unidos?

La aplicación se realiza mediante un procedimiento virtual y no se requiere que los aspirantes acudan a las instalaciones para completar el registro, sólo se solicita que completen un formulario en la sección “apply to this vacancy” en la página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos o en este enlace . Se tiene hasta el 06 de septiembre de 2024 para aplicar.

Es indispensable que se tengan a la mano los siguientes documentos, ya que serán solicitados por la plataforma: certificado de último grado de estudios, licencia de conducir vigente, comprobante de ciudadanía mexicana (INE, CURP o Pasaporte) y puntajes de idiomas en caso de tenerlos.

El Consulado de Estados Unidos en Mérida se ubica en: C. 60 338K, Alcalá Martín, 97050 Mérida, Yucatán.