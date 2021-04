Trabaja en Estados Unidos: Otorgarán 22,000 nuevas visas H-2B

Estados Unidos anunció este martes 22,000 nuevos visados para trabajadores no agrícolas, entre ellos 6,000 para personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, lo que supone una ampliación del cupo establecido cada año por el Congreso.

Así lo informó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al señalar que los visados se crearán de conformidad con una orden ejecutiva del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre la "Creación de un marco regional integral para abordar las causas de la migración, gestionar la migración en toda América del Norte y Centroamérica y proporcionar un procesamiento seguro y ordenado de los solicitantes de asilo en la frontera de EE.UU.".

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, señaló, citado en la nota, que este aumento demuestra el compromiso del DHS de "expandir las vías legales" para que las personas provenientes del Triángulo Norte, región que aporta el grueso de los migrantes que llegan a EE.UU. de forma irregular, tengan una oportunidad en este país.

Mayorkas recordó que este programa de visados H-2B "está diseñado para ayudar a los empleadores a cubrir los puestos de trabajo temporales".

Los visados estarán "disponibles en los próximos meses" a través de una noma que se publicará en el Registro Federal, como se denomina en el país la gaceta oficial del Gobierno federal, agregó la información.

