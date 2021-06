Trabajo de ensueño. Empresa paga $1000 dólares por probar helado

¡Atención, amantes del helado! Una empresa está dispuesta a pagar $1000 dólares a través de un nuevo empleo de ensueño sólo por comer helado.

Para celebrar el Mes Nacional del Helado en Estados Unidos, la empresa FinanceBuzz está buscando a un Especialista en Evaluación de Sabores de Helados para un “estudio” que durará un año.

De acuerdo con la convocatoria, publicada en su sitio web, el candidato perfecto tendrá la tarea de comer helado de Ben & Jerry's durante dicho periodo de tiempo, además de calificar los sabores y emitir informes sobre las evaluaciones.

Los $1000 dólares serán sólo una parte del premio final, ya que los organizadores también pretenden dar una dotación de helado a la persona elegida con valor de $500 dólares.

Según la descripción, el empleado seleccionado deberá probar un sabor por semana durante todo el año, después deberá analizar cada sabor y clasificarlos con base a la cremosidad e intensidad de sabor, principalmente.

“Este importante trabajo ayudará a los amantes de los helados de todo el mundo a decidir qué pintas comprar la próxima vez que vayan al supermercado”, dijo FinanceBuzz en la convocatoria.

July is National Ice Cream Month, and to celebrate the upcoming occasion we're looking to hire an Ice Cream Flavor Evaluation Specialist for a year-long study.



We'll not only pay you $1,000 to do this, we'll also pay for the ice cream. #dreamjobshttps://t.co/8lkqAUNIm6