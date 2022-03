Trabajo en EU: se alcanza el límite de visas H-1B para el Año Fiscal 2022

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunciaron que ya recibieron suficientes peticiones de visa de trabajo H-1B para el año fiscal 2022, por lo que ya se alcanzó la cantidad máxima reglamentaria –establecida por el Congreso– de 65,000 visas y 20,000 visas para la exención de posgrado, conocida también como cantidad límite por maestría.

USCIS seguirá procesando las peticiones que están exentas de la cantidad máxima reglamentaria, mismas que incluyen a trabajadores que actualmente se encuentran trabajando en Estados Unidos con esta visa y necesitan renovarla.

La aceptación de peticiones aplica para los empleadores que quieren:

1) Extender la cantidad de tiempo que un actual trabajador H-1B puede permanecer en Estados Unidos.

2) Cambiar los términos de empleo de los actuales trabajadores H-1B.

3) Permitir que los actuales trabajadores H-1B cambien de empleadores.

4) Permitir que los actuales trabajadores H-1B trabajen simultáneamente en una segunda posición H-1B.

Each of these forms received by USCIS on or after April 1, 2022, must have its own fee payment instrument or we will reject the entire package. Only the fee for Form I-907 may be combined with the fee for a concurrently filed Form I-129 requesting H-1B classification.