Twitter prepara sistema de pagos y apuesta por contenidos en video: Elon Musk

Nueva York, 9 nov (EFE).- Elon Musk detalló este miércoles algunos de sus planes para transformar Twitter, entre ellos, la puesta en marcha de un sistema de pagos a través de la plataforma y la posibilidad de ofrecer otros servicios financieros como tarjetas de débito y cuentas bancarias.

Lo hizo en una conversación pública en Twitter Spaces, el servicio de audio en directo de la red social, en la que vino a confirmar su intención de convertir la plataforma en una suerte de "app para todo" al estilo de la china WeChat -que ofrece mensajería, pagos y compras, entre otras cosas-.

Musk dio a entender que, al menos inicialmente, estos servicios estarían disponibles solo para los abonados a Twitter Blue, la suscripción de pago que ahora también dará a sus abonados el "tick" azul antes reservado a las cuentas verificadas.

Según explicó el empresario, entre otras cosas se baraja que quien pague los 8 dólares mensuales que cuesta Twitter Blue pueda tener la opción de enviar dinero a otra persona en Twitter y de enlazar su cuenta bancaria con la red social.

El siguiente paso, aseguró, podría ser ofrecer cuentas bancarias que den altos intereses y más adelante se podrían incorporar tarjetas de débito o cheques, por ejemplo.

Algunas tecnológicas como Apple ya ofrecen actualmente cuentas de ahorro, como también hacen compañías especializadas en pagos digitales como PayPal.

Musk tiene una importante experiencia en este ámbito, pues fue cofundador de X.com, una de las primeras plataformas financieras digitales, que luego se integró en PayPal.

En paralelo, hoy se supo que Twitter remitió la semana pasada documentación a las autoridades estadounidenses necesaria para poder procesar pagos, según una notificación vista por The New York Times.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.



We will keep what works & change what doesn’t.