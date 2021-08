Visa H-1B: Estados de EU donde contratan más extranjeros especializados

Estados Unidos permite que los extranjeros que llegan al país a laborar temporalmente en ocupaciones especializadas con la visa H-1B.

Generalmente se admite que los beneficiarios de esta visa se queden en la Unión Americana hasta por tres años. Se puede presentar una solicitud para extender este periodo a seis años.

Los puestos de trabajo para los que contraten las compañías a los extranjeros con la visa H-1B deben tener actividades tan “especializadas y complejas que el conocimiento requerido para realizarlas se asocie con la obtención de una licenciatura o un título superior”, de acuerdo con USCIS.

We were pleased to receive 308,613 H-1B registrations during our initial H-1B cap electronic registration period. We selected 87,500 registrations to fulfill the FY 2022 numerical allocations.

To learn more about the H-1B registration process, visit: https://t.co/8UTKU4CKnG