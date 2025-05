Una de las dudas más comunes entre quienes ya reciben pensión es si todavía pueden retirar dinero de su Afore por concepto de desempleo. La respuesta, aunque a muchos les decepcione, es clara y definitiva: si ya estás pensionado por el IMSS, no puedes solicitar el seguro de desempleo de tu Afore. Esto se debe a que los recursos que alguna vez estuvieron disponibles para retiro parcial ahora forman parte del cálculo de tu pensión mensual. Esa suma ya no está libre, ya se integró al sistema que garantiza tus pagos.

Este retiro por desempleo es un derecho, pero solo para trabajadores en activo que han sido dados de baja recientemente del IMSS o ISSSTE. Una vez que te pensionas, legalmente dejas de ser un trabajador activo y, por tanto, ya no puedes acceder a prestaciones como el retiro parcial por desempleo. La ley es clara en ese punto: una vez que el trámite de pensión se aprueba, ya no es posible disponer de los fondos de la Afore bajo este concepto.

Esto aplica sin excepción, sin importar si te pensionaste por la Ley 73 o la Ley 97. Incluso si consideras que hay saldo suficiente en tu cuenta, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) confirma que esos recursos ya están comprometidos para financiar tu retiro. Por eso es tan importante planear con anticipación qué retiros hacer —y cuándo—, ya que una vez concluida la transición a pensionado, los mecanismos cambian por completo.

Aunque el seguro por desempleo suena tentador para obtener un ingreso extra en caso de emergencia, en el caso de los pensionados no está permitido porque ya no existe la condición de desempleo. Para la ley, quien ya se pensionó está en retiro, no en búsqueda activa de empleo. Es una diferencia clave que conviene entender con claridad: no se trata de una omisión ni de un castigo, sino de una distinción legal muy precisa.

Esto no significa que estés sin opciones si necesitas liquidez. Puedes explorar otros movimientos financieros, como el retiro de recursos voluntarios —si es que los aportaste— o bien acudir a apoyos institucionales o familiares. Pero en lo que se refiere al seguro de desempleo de la Afore, no hay vuelta atrás. Y esta es la tercera vez que lo subrayamos, porque muchos mexicanos viven con la falsa esperanza de poder sacar un “guardadito” cuando ya no está legalmente disponible.

Para quienes aún no se pensionan, el retiro por desempleo es una opción válida, pero con efectos secundarios importantes: cada vez que lo uses, se descontarán semanas cotizadas, lo que puede reducir el monto final de tu pensión o incluso impedir que alcances el mínimo para jubilarte. Si aún estás activo y lo vas a solicitar, asegúrate de hacerlo con conciencia plena de sus consecuencias.

¿Qué hacer si aún no estás pensionado y necesitas retirar por desempleo?

Asegúrate de estar dado de baja ante el IMSS o ISSSTE (según corresponda).

Revisa tu saldo y semanas cotizadas en tu Afore.

Solicita la constancia de baja ante tu Afore.

Llena la solicitud de retiro por desempleo directamente en tu Afore o por su app.

Espera entre 5 y 10 días hábiles para la resolución.

Recibirás un monto equivalente a 30 días de tu último salario o el 11.5% de tus recursos (lo que sea menor).

Solo puedes hacer este retiro una vez cada 5 años.

¿Y ahora qué hago si ya estoy pensionado pero necesito dinero?

Es común que muchos pensionados enfrenten gastos inesperados o simplemente quieran acceder a más recursos cuando el ingreso mensual ya no alcanza. Y al descubrir que no pueden pedir el retiro por desempleo de la Afore, llega la frustración. Pero no todo está perdido. Hay formas inteligentes de obtener liquidez sin romper reglas ni afectar tu futuro.

Primero, revisa si hiciste aportaciones voluntarias a tu Afore. Esos fondos no forman parte del cálculo de la pensión y sí se pueden retirar en cualquier momento, con ciertos requisitos. Muchas personas olvidan estos depósitos y podrían tener ahí un colchón útil.

Otra opción es evaluar un crédito con condiciones razonables. Existen productos financieros dirigidos a adultos mayores, e incluso hay programas gubernamentales con tasas accesibles. Lo importante es evitar prestamistas informales o créditos “exprés” con intereses impagables. Siempre revisa bien antes de comprometer tu pensión.

También puedes analizar si calificas para apoyos sociales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que es independiente de la pensión del IMSS. Incluso siendo pensionado, puedes acceder a ella si cumples la edad requerida y haces el registro correctamente.

Y finalmente, acércate a un asesor de confianza o a tu Afore para revisar el detalle de tus movimientos y saldos. Muchas veces hay recursos que no sabías que existían o beneficios adicionales que podrías aprovechar. En el retiro, el dinero no se improvisa. Se gestiona. Y mientras más información tengas, mejores decisiones tomarás.